عن ساعات التغذية.. إليكم ما قالته مؤسسة كهرباء لبنان

وفي بيات، اكّدت المؤسسة أنها تعمل بشكل مستمر على زيادة ساعات التغذية الكهربائية وذلك من خلال شراء الفيول اللازم لمعامل الانتاج، استنادًا إلى الإيرادات المتأتية حصرًا من موارد الذاتية.أضافت:" وفي هذا الإطار، تلفت المؤسسة إلى أن عددًا من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لا تزال بمعظمها لا تسدد المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح مؤسسة لقاء اشتراكها واستهلاكها للطاقة الكهربائية، والتي بلغت حوالي /270/ مليون دولار أميركي لتاريخه على اساس التعرفة الجديدة، بالإضافة إلى استهلاكات المخيمات اللاجئين التي تبلغ حوالي /30/ مليون دولار أميركي سنويًا، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تأمين المحروقات وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي. وبالتالي في حال والمؤسسات العامة وسائر القطاع العام كما ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم فباستطاعة مؤسسة كهرباء لبنان رفع التغذية الكهربائية اليومية بحوالي ساعتين إضافيتين".ختم البيان:" هذا وتجدد المؤسسة دعوتها إلى جميع الجهات المعنية والمشتركين لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم بانتظام، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استمرارية المرفق العام والمحافظة على ساعات التغذية الكهربائية لما فيه مصلحة المواطنين اللبنانيين على جميع الأراضي كما هو مبين في الجدول المرفق".