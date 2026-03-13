تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن ساعات التغذية.. إليكم ما قالته مؤسسة كهرباء لبنان

Lebanon 24
13-03-2026 | 04:42
عن ساعات التغذية.. إليكم ما قالته مؤسسة كهرباء لبنان
عن ساعات التغذية.. إليكم ما قالته مؤسسة كهرباء لبنان photos 0
تفيد مؤسسة كهرباء لبنان أنه، وفي ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها لبنان لاسيما قطاع الكهرباء خلال السنتين الأخيرتين، فقد عملت المؤسسة جاهدةً على تأمين استمرارية التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المواطنين ومرافق الدولة وذلك في معظم تلك الظروف الاستثنائية حصرًا من خلال جباية الفواتير وحملات نزع التعديات التي اطلقتها منذ مطلع العام 2025، بحيث أن ساعات التغذية الكهربائية خلال الأعوام 2024، 2025 و 2026 شهدت تحسنًا ملحوظًا لا سيما خلال الأشهر المنصرمة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

وفي بيات، اكّدت المؤسسة أنها تعمل بشكل مستمر على زيادة ساعات التغذية الكهربائية وذلك من خلال شراء الفيول اللازم لمعامل الانتاج، استنادًا إلى الإيرادات المتأتية حصرًا من موارد المؤسسة المالية الذاتية.
أضافت:" وفي هذا الإطار، تلفت المؤسسة إلى أن عددًا من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لا تزال بمعظمها لا تسدد المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لقاء اشتراكها واستهلاكها للطاقة الكهربائية، والتي بلغت حوالي /270/ مليون دولار أميركي لتاريخه على اساس التعرفة الجديدة، بالإضافة إلى استهلاكات المخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تبلغ حوالي /30/ مليون دولار أميركي سنويًا، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تأمين المحروقات وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي. وبالتالي في حال التزام الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر القطاع العام كما ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم فباستطاعة مؤسسة كهرباء لبنان رفع التغذية الكهربائية اليومية بحوالي ساعتين إضافيتين".

ختم البيان:" هذا وتجدد المؤسسة دعوتها إلى جميع الجهات المعنية والمشتركين لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم بانتظام، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استمرارية المرفق العام والمحافظة على ساعات التغذية الكهربائية لما فيه مصلحة المواطنين اللبنانيين على جميع الأراضي اللبنانية كما هو مبين في الجدول المرفق".
