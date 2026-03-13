الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف أصول تابعة للقرض الحسن ومستودعات لحزب الله (فيديو)

#عاجل 🔸في عدة مناطق بالتزامن: جيش الدفاع هاجم أصول تابعة لجمعية القرض الحسن ومستودعات وسائل قتالية لحزب الله



🔸انجز جيش الدفاع امس عشرات موجات الغارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابية في بيروت والبقاع وعدة مناطق بجنوب لبنان.



🔸في بيروت هاجم جيش الدفاع أصول إضافية تابعة… pic.twitter.com/5mFS0h7hnv — افيخاي (@AvichayAdraee) March 13, 2026

أعلن الجيش انه هاجم أصول تابعة لجمعية القرض الحسن ومستودعات وسائل قتالية لحزب الله.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "انجز جيش الدفاع امس عشرات موجات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في والبقاع وعدة مناطق بجنوب . "وأضاف: "في بيروت هاجم جيش الدفاع أصول إضافية تابعة لجمعية القرض الحسن وأصول اقتصادية مهمة لحزب الله. وتهدف هذه الغارات إلى تعميق الضربة الموجهة إلى الذي يستخدم أموال المواطنين لتقديم خدمات مالية لاغراضه الارهابية. "وأشار الجيش الإسرائيلي إلى ان هذه الغارات تضاف إلى سلسلة الغارات الأخيرة التي استهدفت جمعية القرض الحسن وتعزز الضربة التي يتعرض لها حزب الله وموارده.وتابع البيان: "لقد أوقفت الضربات الأخيرة التي استهدفت أصول الجمعية نشاطها بالكامل وضربت محور التعاظم العسكري للتنظيم. "كما أعلن الجيش الإسرائيلي انه هاجم نحو 10 مستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله في ومناطق أخرى في ، من بينها عدد من المستودعات في المنطقة الواقعة بين نهري والزهراني والتي أطلقت منها قذائف صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية الاربعاء الماضي.وأكد الجيش الإسرائيلي انه سيواصل العمل بقوة ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة ، بحسب زعمه.