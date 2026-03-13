جعجع استقبل سفير أوستراليا في زيارة وداعية

استقبل " " ، في معراب، سفير أوستراليا في أندرو (Andrew Barnes) في زيارة وداعية، يرافقه السفير المعين توم ويلسون (Tom Wilson) والمستشار السياسي بن كريغ (Ben Craig)، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق وبيرلا من الجهاز.



وتم خلال اللقاء عرض آخر التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان والمنطقة.

