فريد البستاني: إلغاء ضريبة الـ 300 ألف ليرة على البنزين يساعد في الحدّ من تضخّم

كتب رئيس لجنة الإقتصاد النيابية عبر حسابه على منصة "أكس": "‏في ظلّ التدمير الممنهج الذي يضرب كلّ زاوية من لبناننا الحبيب، لا يمكننا إلّا أن نكون إلى جانب كلّ لبناني ترك بيته وقريته ودُمّر منزله.



فلتكن أولويتنا جميعًا العمل الحثيث من أجل موقف وطني إنساني يحفظ حياة اللبنانيين حتّى نهاية هذه الحرب الآثمة. وعليه، أدعو الحكومة إلى إلغاء فوري لزيادة الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، والتشدّد في مراقبة أسعار السلع الأساسيّة، والحفاظ على دعم الطحين للمحافظة على سعر ربطة الخبز، ومعاقبة المستغلّين أشدّ عقاب، لأنّ الذي يستغلّ ألم الناس في هذا الظرف الحساس هو بمثابة العدو الذي هجّرهم. حمى الله واللبنانيين جميعًا".



