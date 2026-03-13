ماذا يحصل قرب مراكز الجماعة الإسلامية؟

عُلم أن أصحاب مصالح تجارية في محيط مراكز تابعة للجماعة الإسلامية ضمن مناطق مختلفة، قد أخلوا متاجرهم وأماكن عملهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى خوفاً من استهدافات إسرائيلية قد تطالُ تلك المراكز.



وذكرت المعلومات أنّ مُختلف مراكز قد جرى إخلاؤها أيضاً، حيثُ أقفلت تماماً،كما تم سحب كافة العناصر الذين يحضرون باستمرار هناك.



