الأمطار عائدة.. منخفض متمركز فوق مصر سيؤثر على لبنان في هذا الموعد

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرّا نسبياً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق متمركز يؤدي الى طقس ممطر مع عواصف رعدية ورياح قوية ويستمر حتى صباح الاثنين حيث ينحسر تدريجيا ويستقر الطقس.



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

قليل الغيوم يتحول بعد الظهرالى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار. ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتشكّل الضباب على المرتفعات .تتكاثف الغيوم خلال الليل وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خاصة في المناطق الداخلية .



السبت:

غائم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل التي تعود وتنخفض بشكل سريع بعد الظهر. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطار متفرقة موحلة في بدايتها تشتد غزارتها أحياناً خاصةً فترة قبل الظهرمع مترافقة بعواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد. تنشط الرياح وتشتّد سرعتها أحيانًا لحدود ال ٨٥ كم/س فيرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق خلال النهار وتلامس ال ١٨٠٠ متر ليلاً.



الأحد:

غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق، تنشط الرياح وتشتّد أحيانًا لتلامس ٦٠ كم/س فيرتفع موج البحر، تخف حدة الامطار اعتباراً من المساء .



الإثنين:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وتتساقط امطار محلية مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول ليلاً الى قليل الغيوم . تظل الاجواء باردة فيتكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع ١٣٠٠ متر مع تحذير من خطر الانزلاقات .











