Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرقص: المواد الغذائية والمحروقات متوافرة

Lebanon 24
13-03-2026 | 05:22
مرقص: المواد الغذائية والمحروقات متوافرة
مرقص: المواد الغذائية والمحروقات متوافرة photos 0
 عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الايواء والاغاثة. 

عقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن "دولة الرئيس سلام أشار خلال الاجتماع الى ضرورة استمرار وتعزيز حضور الدولة في مراكز استضافة النازحين ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي واشرافهما وادارتهما المباشرة لهذه المراكز بالتنسيق والتواصل مع الجهات الأخرى المختصة".

كما شدّد على" دورية الزيارات الحكومية الى هذه المراكز من قبل الوزراء المختصين واستمرار تأمين الحماية الأمنية اللازمة اضافة الى الدعم الاغاثي والصحي والتمويني". 

وقال:"أما لجهة المواد الغذائية والمحروقات، فقد تبيّن أنها متوافرة ويعمل على استمرار تدفقها وان الهاجس هو مواجهة ارتفاع الأسعار".
