لبنان
مرقص: المواد الغذائية والمحروقات متوافرة
Lebanon 24
13-03-2026
|
05:22
photos
عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة
رئيس مجلس الوزراء
القاضي الدكتور
نواف سلام
وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات
النازحين
وتلبية متطلّبات الايواء والاغاثة.
عقب اللقاء، أعلن
وزير الإعلام
المحامي د.
بول مرقص
أن "
دولة الرئيس
سلام أشار خلال الاجتماع الى ضرورة استمرار وتعزيز حضور الدولة في مراكز استضافة النازحين ممثلة بوزارة
الشؤون الاجتماعية
والتربية والتعليم العالي واشرافهما وادارتهما المباشرة لهذه المراكز بالتنسيق والتواصل مع الجهات الأخرى المختصة".
كما شدّد على" دورية الزيارات الحكومية الى هذه المراكز من قبل الوزراء المختصين واستمرار تأمين الحماية الأمنية اللازمة اضافة الى الدعم الاغاثي والصحي والتمويني".
وقال:"أما لجهة المواد الغذائية والمحروقات، فقد تبيّن أنها متوافرة ويعمل على استمرار تدفقها وان الهاجس هو مواجهة ارتفاع الأسعار".
