كاتس يُهدد لبنان: هذه ليست إلا البداية وستدفعون ثمناً باهظاً

اعتبر ان تفجير جسر ليس سوى البداية، مُهددا من ان ستدفع ثمناً باهظاً .



وقال كاتس: "حكومة ودولة ستدفعان ثمنا سيزداد على شكل خسارة البنية التحتية والأرض حتى نزع سلاح ".



وتابع كاتس: " ستخسر الأراضي وسنستهدف البنى التحتية التي يستخدمها حزب الله"



وتوعد كاتس قائلا: "حكومة لبنان التي لم تف بالتزامها بنزع سلاح حزب الله ستدفع أثمانا متزايدة".



إلى ذلك، أعلنت ان الجيش يدرس تجنيد مزيد من قوات الاحتياط لتمكين تحويل القوات النظامية إلى .







