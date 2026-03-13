تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
كاتس يُهدد لبنان: هذه ليست إلا البداية وستدفعون ثمناً باهظاً
Lebanon 24
13-03-2026
|
05:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
ان تفجير جسر
الليطاني
ليس سوى البداية، مُهددا من ان
الحكومة اللبنانية
ستدفع ثمناً باهظاً .
وقال كاتس: "حكومة ودولة
لبنان
ستدفعان ثمنا سيزداد على شكل خسارة البنية التحتية والأرض حتى نزع سلاح
حزب الله
".
وتابع كاتس: "
الدولة اللبنانية
ستخسر الأراضي وسنستهدف البنى التحتية التي يستخدمها حزب الله"
وتوعد كاتس قائلا: "حكومة لبنان التي لم تف بالتزامها بنزع سلاح حزب الله ستدفع أثمانا متزايدة".
إلى ذلك، أعلنت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
ان الجيش يدرس تجنيد مزيد من قوات الاحتياط لتمكين تحويل القوات النظامية إلى
جنوب لبنان
.
لبنان
عربي-دولي
إذاعة الجيش الإسرائيلي
الحكومة اللبنانية
الدولة اللبنانية
يسرائيل كاتس
وزير الدفاع
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
