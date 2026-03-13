الحجار: واجباتنا مواكبة النزوح والتشديد على الإجراءات الأمنية والملاحقات

أكد بعد اجتماع أن " كلّ أجهزة الدولة حاضرة لمواكبة الأحداث والشعب كلّه يجب أن يكون خلف الرؤساء الثلاثة بكلّ الجهود الديبلوماسيّة لإخراج من الأزمة".



واوضح انه اطّلع في اجتماع مجلس من كلّ الأجهزة على الإجراءات وتم التداول في "كلّ ما يُمكن القيام به لتطويرها على الأرض للتأكد من تأمين الأمن بالحد الأدنى رغم الحرب".



وقال:"واجباتنا مواكبة النزوح والتشديد على الإجراءات الأمنية والملاحقات والتوقيفات قائمة عند أيّ خلل أمني والدولة تقوم بكلّ جهدها".



اضاف:" نقوم باجتماعات يوميّة مع رئيس الحكومة والوزراء في السرايا وأناشد كلّ الشعب التحلّي بالمسؤولية لتجنّب أيّ ردود فعل قد تؤدّي إلى إشكالات داخليّة نحن بغنى عنها".



تابع:"فتحنا أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في وما زلنا نعمل على إيجاد أماكن إيواء إضافيّة ولكن لا يُمكن استيعاب العدد الكبير للنازحين في العاصمة".

