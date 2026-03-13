تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الحجار: واجباتنا مواكبة النزوح والتشديد على الإجراءات الأمنية والملاحقات

Lebanon 24
13-03-2026 | 05:31
الحجار: واجباتنا مواكبة النزوح والتشديد على الإجراءات الأمنية والملاحقات
 أكد وزير الداخلية أحمد الحجار بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي أن " كلّ أجهزة الدولة حاضرة لمواكبة الأحداث والشعب كلّه يجب أن يكون خلف الرؤساء الثلاثة بكلّ الجهود الديبلوماسيّة لإخراج لبنان من الأزمة".

واوضح انه اطّلع في اجتماع مجلس الأمن المركزي من كلّ الأجهزة على الإجراءات وتم التداول في "كلّ ما يُمكن القيام به لتطويرها على الأرض للتأكد من تأمين الأمن بالحد الأدنى رغم الحرب".

وقال:"واجباتنا مواكبة النزوح والتشديد على الإجراءات الأمنية والملاحقات والتوقيفات قائمة عند أيّ خلل أمني والدولة تقوم بكلّ جهدها".

اضاف:" نقوم باجتماعات يوميّة مع رئيس الحكومة والوزراء في السرايا وأناشد كلّ الشعب التحلّي بالمسؤولية لتجنّب أيّ ردود فعل قد تؤدّي إلى إشكالات داخليّة نحن بغنى عنها".

تابع:"فتحنا أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في بيروت وما زلنا نعمل على إيجاد أماكن إيواء إضافيّة ولكن لا يُمكن استيعاب العدد الكبير للنازحين في العاصمة".
الحجار: قوى الأمن تواكب مراكز الإيواء والتنسيق بين الأجهزة الأمنية مهم
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار يعقد اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بحضور المعنيين لمواكبة التطورات الأخيرة في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار تابع من غرفة العمليات الأوضاع الأمنية وإجراءات إيواء النازحين
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: وزارة الداخلية تواكب موضوع النزوح وأتابع يومياً مع المحافظين والقائمقامين والبلديات وطلبنا من قوى الأمن تعزيز حضورها لمعالجة أي إشكالات أو تشنجات وعنواننا الأساسي هو احتضان الناس
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن المركزي

وزير الداخلية

الأمن المركزي

أحمد الحجار

مجلس الأمن

الدولة ح

الحجار

بيروت

Lebanon24
01:48 | 2026-03-13
Lebanon24
06:49 | 2026-03-13
Lebanon24
06:47 | 2026-03-13
Lebanon24
06:33 | 2026-03-13
Lebanon24
06:26 | 2026-03-13
Lebanon24
06:18 | 2026-03-13
