السفير البابوي من الجنوب.. دعم لصمود الأهالي ورسالة تضامن من الفاتيكان

بدأ في المونسنيور باولو بورجيا جولة في البلدات في الجنوب من بلدة القليعة، يرافقه "كاريتاس لبنان" الأب سمير غاوي، في زيارة هدفها دعم الأهالي والاطلاع على حاجاتهم وسط الأوضاع الصعبة.



وأكد بورجيا من القليعة أن وجوده يشكل علامة دعم وتضامن مع سكان البلدة، داعياً إلى التعاون والوحدة لمواجهة التحديات، ومشدداً على أنه سيتابع العمل لتأمين المساعدات اللازمة والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار.



كما أشار إلى أن يتابع باستمرار ما يجري في لبنان، وأن يصلي من أجل السلام والاستقرار، موضحاً أن الزيارة تأتي بتوجيه من الكرسي الرسولي للاطلاع على حاجات المناطق المسيحية الحدودية وتعزيز صمود أهلها في أرضهم، قبل أن ينتقل بعدها إلى .

