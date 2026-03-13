مفتي بعلبك الهرمل: التضامن الداخلي أقوى الأسلحة

أدان مفتي الشيخ الدكتور بكر الرفاعي، في خطبة الجمعة، "التضييق والإغلاق" الذي يتعرض له ، واصفاً إياه بـ"الاعتداء الصارخ على مقدسات "، وداعياً حكومات الأمة إلى "الاحتجاج والضغط وتصعيد الإجراءات حتى رفع القيود".



وشدّد الرفاعي على أن "التضامن الداخلي بين أبناء الأمة من أمضى الأسلحة"، محذراً من "مخططات إشعال صراعات داخلية تستنزف قوى الأمة وتخدم المشروع ". ورأى أن "المواجهة مع عدو يرفض السلام تتطلب إعداداً نفسياً وإيمانياً وسياسياً وعسكرياً"، مستشهداً بسورة الروم للتأكيد على أن "الهزيمة قد تتحول إلى نصر".



وحذّر من "الانزلاق إلى مواجهات داخلية تأكل الجميع"، داعياً إلى "الوعي والحكمة وقراءة الواقع بوعي". وأشار إلى أن "الأحداث الجارية قد تكون مقدمة لتحولات أوسع في المنطقة"، مطالباً بـ"إعداد جيل واعٍ يمتلك الكفاءة لفهم الصراع وإدارته".



