مخلصو جمرك المصنع يطالبون بتسريع المعاملات لتأمين احتياجات الأسواق

عقد مخلصو البضائع المرخصون في جمرك المصنع اجتماعاً في مكتب المصنع بدعوة من رئيس بلدية جاد حمزة، أكدوا خلاله أن التحرك ينطلق من المسؤولية الوطنية لحماية هذا المرفق الذي يمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد اللبناني.



ونوه المجتمعون، في بيان، بالجهود التي تبذلها والمجلس الأعلى للجمارك، لا سيما الإجراءات الهادفة لزيادة الرسوم وتعزيز الشفافية وتحسين الإيرادات وفق القوانين، معتبرين أن هذه الخطوات ركيزة لحماية وصون حقوق الدولة.



كما ناشد البيان إدارة تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية لضمان انسيابية العمل، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد، بما يساهم في تأمين احتياجات الأسواق وتعزيز الحركة الاقتصادية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وختم المخلصون بتجديد ثقتهم بحرص إدارة الجمارك على تغليب مصلحة العمل التجاري والاقتصاد الوطني.





