بعد استهداف دكتور في الجامعة اللبنانية يوم أمس.. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي

#خاص 🔴دكتور أكاديمي في الصباح وإرهابي في حزب الله في المساء!



🔸شنّ سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس غارة في منطقة الجامعة في بيروت أسفرت عن مقتل المدعو مرتضى حسين سرور وهو عنصر إرهابي في الوحدة الجوية التابعة لحزب الله (الوحدة 127).



— (@AvichayAdraee) March 13, 2026

أضاف: "شنّ سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس غارة في منطقة أسفرت عن مقتل المدعو مرتضى حسين سرور وهو عنصر في الوحدة الجوية التابعة لحزب الله (الوحدة 127)".تابع: "وقد عمل مرتضى حسين سرور في صفوف حزب الله وكان يُعدّ شخصية بارزة ومركز معرفة في مجال تصنيع الوسائل القتالية. كما أن سرور هو شقيق المدعو محمد حسين سرور، قائد الوحدة الجوية في حزب الله الذي تم عليه في عملية سهام ".أكمل: "إلى جانب نشاطه في حزب الله كان المدعو مرتضى حسين سرور يعمل محاضراً في مجال الكيمياء في في بيروت. مثله هناك العديد من العناصر الآخرين الذين إلى جانب نشاطهم في حزب الله كمراكز معرفة في مجالات الانتاج يعملون أيضاً كمحاضرين في جامعات لبنانية مختلفة".ختم: "تعمل جهات تصنيع الوسائل القتالية التابعة لحزب الله في مواقع مختلفة داخل بهدف زيادة استقلالية حزب الله في تزويد نفسه بوسائل القتال.يعمل حزب الله بشكل منهجي على السيطرة على مناطق مدنية في أنحاء لبنان للدفع بأنشطة ومخططات إرهابية مع دمج عناصرها وقادتها داخل البيئة المدنية".