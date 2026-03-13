Najib Mikati
لبنان

بعد استهداف دكتور في الجامعة اللبنانية يوم أمس.. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
13-03-2026 | 06:13
بعد استهداف دكتور في الجامعة اللبنانية يوم أمس.. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" : "دكتور أكاديمي في الصباح وإرهابي في حزب الله في المساء". 

أضاف: "شنّ سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس غارة في منطقة الجامعة اللبنانية في بيروت أسفرت عن مقتل المدعو مرتضى حسين سرور وهو عنصر في الوحدة الجوية التابعة لحزب الله (الوحدة 127)". 

تابع: "وقد عمل مرتضى حسين سرور في صفوف  حزب الله وكان يُعدّ شخصية بارزة ومركز معرفة في مجال تصنيع الوسائل القتالية. كما أن سرور هو شقيق المدعو محمد حسين سرور، قائد الوحدة الجوية في حزب الله الذي تم القضاء عليه في عملية سهام الشمال". 

أكمل: "إلى جانب نشاطه في حزب الله كان المدعو مرتضى حسين سرور يعمل محاضراً في مجال الكيمياء في الجامعة اللبنانية في بيروت. مثله هناك العديد من العناصر الآخرين الذين إلى جانب نشاطهم في حزب الله كمراكز معرفة في مجالات الانتاج يعملون أيضاً كمحاضرين في جامعات لبنانية مختلفة". 

ختم: "تعمل جهات تصنيع الوسائل القتالية التابعة لحزب الله في مواقع مختلفة داخل لبنان بهدف زيادة استقلالية حزب الله في تزويد نفسه بوسائل القتال.يعمل حزب الله بشكل منهجي على السيطرة على مناطق مدنية في أنحاء لبنان للدفع بأنشطة ومخططات إرهابية مع دمج عناصرها وقادتها داخل البيئة المدنية". 


