لبنان

مخزومي يتهم الحكومة بالتقاعس: هل إصلاح الاقتصاد يشعل حرباً أهلية؟

Lebanon 24
13-03-2026 | 06:18
مخزومي يتهم الحكومة بالتقاعس: هل إصلاح الاقتصاد يشعل حرباً أهلية؟
انتقد النائب فؤاد مخزومي، في منشور عبر منصة "إكس"، تقاعس الحكومة اللبنانية عن القيام بخطوات فعلية في ملفات أساسية، معتبراً أن ذريعة "الخوف من الحرب الأهلية" استُخدمت لتبرير عدم نزع سلاح حزب الله.

وتساءل مخزومي عما إذا كان إصلاح الاقتصاد ومحاربة "اقتصاد الكاش" قد يشعلان حرباً أهلية أيضاً، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء لم يقر طوال عام كامل أي قانون جدي لإعادة هيكلة المصارف أو وضع حد للمؤسسات المالية الموازية مثل "القرض الحسن"، بما يتوافق مع معايير صندوق النقد والمجتمع الدولي.

وأضاف أن المباني التي تضم مكاتب "القرض الحسن" تنهار اليوم فوق رؤوس الناس، محملاً الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب عدم القيام بالحد الأدنى من المعالجات، بينما يدفع الشعب اللبناني الثمن وحده.


