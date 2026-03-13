قبلان: التنازل عن العقيدة الوطنية "نحر للبنان" والمنطقة تتجه للعدالة

ركز المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة الجمعة على محورية قضية ، معتبراً إياها البوصلة الأساسية لمواجهة مشاريع "الطغيان الصهيوني الأمريكي". وشدد على أن الهوية الوطنية للبنان والمنطقة تستند إلى عقيدة الصمود ضد هذا الطغيان، محذراً من أي تهاون سياسي قد يعرض البلاد لكارثة غير مسبوقة.



وفي الشأن اللبناني، أكد قبلان أن شرعية أي مؤسسة دستورية مرهونة بحمايتها للمصالح للبنان، مشدداً على رفض أي مواقف سياسية تتناقض مع "العقيدة الوطنية" التي قامت عليها الدولة. وحذر من "فتنة السلطة" والرهانات الخاطئة، معتبراً أن موازين القوى في المنطقة تغيرت لصالح "قوة العدالة الإقليمية"، وأن الحرب في فصولها الأخيرة.



وختم قبلان بدعوة دول المنطقة، وعلى رأسها وإيران وتركيا ومصر والعراق وباكستان، إلى التوحد في مسار استراتيجي لإنهاء الهيمنة الدولية، مشيراً إلى أن خلاص المنطقة يكمن في استعادة الأرض ووحدة الشعوب الإسلامية.





