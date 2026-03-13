تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قبلان: التنازل عن العقيدة الوطنية "نحر للبنان" والمنطقة تتجه للعدالة

Lebanon 24
13-03-2026 | 06:33
A-
A+
قبلان: التنازل عن العقيدة الوطنية نحر للبنان والمنطقة تتجه للعدالة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ركز المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة الجمعة على محورية قضية القدس، معتبراً إياها البوصلة الأساسية لمواجهة مشاريع "الطغيان الصهيوني الأمريكي". وشدد على أن الهوية الوطنية للبنان والمنطقة تستند إلى عقيدة الصمود ضد هذا الطغيان، محذراً من أي تهاون سياسي قد يعرض البلاد لكارثة غير مسبوقة.

وفي الشأن اللبناني، أكد قبلان أن شرعية أي مؤسسة دستورية مرهونة بحمايتها للمصالح العليا للبنان، مشدداً على رفض أي مواقف سياسية تتناقض مع "العقيدة الوطنية" التي قامت عليها الدولة. وحذر من "فتنة السلطة" والرهانات الخاطئة، معتبراً أن موازين القوى في المنطقة تغيرت لصالح "قوة العدالة الإقليمية"، وأن الحرب في فصولها الأخيرة.

وختم قبلان بدعوة دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية وإيران وتركيا ومصر والعراق وباكستان، إلى التوحد في مسار استراتيجي لإنهاء الهيمنة الدولية، مشيراً إلى أن خلاص المنطقة يكمن في استعادة الأرض ووحدة الشعوب الإسلامية.

مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان : لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان قبلان: الوحدة الوطنية والإسلامية تشكل صمام الأمان للبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر": نحمّل التركيبة الحكومية بأكملها مسؤولية التنازل عن السيادة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: المساس بعقيدة الجيش كارثة وجودية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24

السعودية

العراق

إسلامي

العليا

أمريكي

تركيا

القدس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-03-13
Lebanon24
11:21 | 2026-03-13
Lebanon24
11:14 | 2026-03-13
Lebanon24
11:10 | 2026-03-13
Lebanon24
10:48 | 2026-03-13
Lebanon24
10:46 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24