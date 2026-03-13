تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جو عيسى الخوري: دعم المنتج الوطني موقف وطني لتعزيز الأمن الاقتصادي

Lebanon 24
13-03-2026 | 06:58
A-
A+
جو عيسى الخوري: دعم المنتج الوطني موقف وطني لتعزيز الأمن الاقتصادي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري بياناً دعا فيه اللبنانيين إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في خياراتهم الاستهلاكية، معتبراً أن دعم الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأكد الخوري أن الصناعة اللبنانية باتت تشكل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي وصموده أمام الأزمات، مشيراً إلى أن شراء المنتج المحلي يمثل دعماً مباشراً للعمالة اللبنانية ويساهم في الحفاظ على فرص العمل وتدوير عجلة الاقتصاد.

ولفت وزير الصناعة إلى التطور الملحوظ في جودة ومعايير الصناعات الوطنية، التي أصبحت تنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية، داعياً إلى اعتبار شراء المنتج اللبناني عادة يومية وموقفاً وطنياً يعكس الإيمان بقدرات البلد ومستقبله، لضمان بقاء القطاع الصناعي "قطاعاً سيادياً يؤمن الأمن الاقتصادي".

وختم الخوري بيانه بالدعوة إلى العمل معاً تحت شعار: "صُنع من كل لبنان".

لبنان

إقتصاد

الصناعات الوطنية

الاقتصاد الوطني

جو عيسى الخوري

وزير الصناعة

عيسى الخوري

اللبنانية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-03-13
Lebanon24
11:29 | 2026-03-13
Lebanon24
11:21 | 2026-03-13
Lebanon24
11:14 | 2026-03-13
Lebanon24
11:10 | 2026-03-13
Lebanon24
10:48 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24