تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)

Lebanon 24
13-03-2026 | 11:19
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تصعّد إسرائيل هجماتها على مناطق لبنانية عدة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي طال منازل ومبانٍ سكنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار كبيرة، في ظل استمرار توسّع رقعة القصف.

وطالت الغارات النبطية، دير الزهراني، شوكين، كفرا، ياطر، الصوانة، قلاويه، بريقع، الغازية، ويحمر، وميفدون، ومنزل في حي الدبش، وبلدة كفردونين. 

كما استهدف الجيش الإسرائيلي المبنى المهدَّد في بلدة العباسية بقضاء صور، حيث أفادت مندوبة "لبنان 24" بإصابة الصحافي علي حاجو بشظية جراء الغارة.

وفي حصيلة أولية، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 9 آخرين بجروح نتيجة غارة على مبنى سكني في صيدا، فيما سُجل استشهاد مواطن إضافي في بلدة ياطر.

وشملت الغارات الجوية كذلك بلدات الطيبة، القنطرة، الحنية، كفرتبنيت، مجدل سلم، زبقين، العباسية، عربصاليم، وشقرا، حيث استهدفت إحدى الغارات دراجة نارية. كما نفّذ الطيران غارتين متتاليتين على مرتفعات سُجد في إقليم التفاح، إضافة إلى استهداف بلدة النبي شيت في البقاع.

وفي عيتيت، شملت الغارات ثلاث مواقع، طالت إحداها مركزاً للهيئة الصحية الإسلامية وأخرى دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة، فيما أدت الغارة الثالثة إلى سقوط جريح في مركز آخر للهيئة الصحية.

على الصعيد الميداني، طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات كفرحمام، راشيا الفخار، وكفرشوبا، ولا سيما أطراف كفرحمام وجبل السدانة، بالتزامن مع غارات على قبريخا ومرتفعات سُجد.














 







 



Advertisement
وزارة الصحة

الإسرائيلي

لبنان 24

الغارات

البقاع

إسلامي

التزام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:29 | 2026-03-13
Lebanon24
11:21 | 2026-03-13
Lebanon24
11:14 | 2026-03-13
Lebanon24
11:10 | 2026-03-13
Lebanon24
10:48 | 2026-03-13
Lebanon24
10:46 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24