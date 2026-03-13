الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)

تصعّد إسرائيل هجماتها على مناطق لبنانية عدة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي طال منازل ومبانٍ سكنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار كبيرة، في ظل استمرار توسّع رقعة القصف.
وطالت الغارات النبطية، دير الزهراني، شوكين، كفرا، ياطر، الصوانة، قلاويه، بريقع، الغازية، ويحمر، وميفدون، ومنزل في حي الدبش، وبلدة كفردونين.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي المبنى المهدَّد في بلدة العباسية بقضاء صور، حيث أفادت مندوبة "لبنان 24" بإصابة الصحافي علي حاجو بشظية جراء الغارة.
وفي حصيلة أولية، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 9 آخرين بجروح نتيجة غارة على مبنى سكني في صيدا، فيما سُجل استشهاد مواطن إضافي في بلدة ياطر.
وشملت الغارات الجوية كذلك بلدات الطيبة، القنطرة، الحنية، كفرتبنيت، مجدل سلم، زبقين، العباسية، عربصاليم، وشقرا، حيث استهدفت إحدى الغارات دراجة نارية. كما نفّذ الطيران غارتين متتاليتين على مرتفعات سُجد في إقليم التفاح، إضافة إلى استهداف بلدة النبي شيت في البقاع.
وفي عيتيت، شملت الغارات ثلاث مواقع، طالت إحداها مركزاً للهيئة الصحية الإسلامية وأخرى دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة، فيما أدت الغارة الثالثة إلى سقوط جريح في مركز آخر للهيئة الصحية.
على الصعيد الميداني، طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات كفرحمام، راشيا الفخار، وكفرشوبا، ولا سيما أطراف كفرحمام وجبل السدانة، بالتزامن مع غارات على قبريخا ومرتفعات سُجد.