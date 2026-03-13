|
لبنان
شقير يحذر: الحرب تستنزف مقدرات لبنان وتطيح بآلاف الوظائف
Lebanon 24
13-03-2026
|
07:10
دقّ رئيس
الهيئات الاقتصادية
، الوزير السابق
محمد شقير
، ناقوس الخطر بشأن التداعيات الكارثية للحرب الدائرة على
الاقتصاد الوطني
بشقيه العام والخاص، مؤكداً أن البلاد تواجه شللاً في
الإدارة العامة
وتباطؤاً حاداً في معظم القطاعات الحيوية.
وأشار
شقير
إلى أن الضغط المتزايد على
المالية العامة
، وتفاقم العجز نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، ينذران بانزلاق
لبنان
مجدداً إلى دوامة الانهيار وإقفال مئات المؤسسات، ما يعني فقدان آلاف اللبنانيين لوظائفهم.
وفي إطار توصيفه للواقع الميداني، استعرض شقير أرقاماً تعكس حجم التراجع في مختلف القطاعات:
- القطاعات التجارية والخدمية: سجل النشاط التجاري تراجعاً بنسبة 50%، بينما تكبدت المطاعم خسائر في الحركة بلغت 90%، وانخفض قطاع الخدمات بنسب تراوحت بين 40 و50%.
- القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة): تراجع أداء الصناعة بنحو 50%، والزراعة بنحو 40%، بفعل توقف الإنتاج في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية وتعطل حركة التصدير.
- قطاع السياحة والسفر: يعاني من جمود حاد، حيث انخفض نشاط المكاتب بنسبة 80%، وتراجعت حجوزات الفنادق إلى مستويات
دنيا
(10-15%)، بينما توقفت حركة تأجير السيارات بنسبة تجاوزت 95%، في حين يسود الجمود الكامل القطاع العقاري.
واختتم شقير بيانه بمطالبة حاسمة بوقف الحرب فوراً، وحصر السلاح بيد
الدولة اللبنانية
، مشدداً على ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته الكاملة على الأراضي
اللبنانية
وحماية السلم الأهلي والاستقرار.
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم القوات المسلحة الإماراتية: لدينا من المقدرات ما يتيح لنا الدفاع عن أمننا
Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة الإماراتية: لدينا من المقدرات ما يتيح لنا الدفاع عن أمننا
13/03/2026 17:31:55
13/03/2026 17:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لتخفيض النفقات.. البنوك الأميركية تشطبُ آلاف الوظائف!
Lebanon 24
لتخفيض النفقات.. البنوك الأميركية تشطبُ آلاف الوظائف!
13/03/2026 17:31:55
13/03/2026 17:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب في لبنان: ركيزة سيادية أم فرصة تُستنزف بالصمت؟
Lebanon 24
الذهب في لبنان: ركيزة سيادية أم فرصة تُستنزف بالصمت؟
13/03/2026 17:31:55
13/03/2026 17:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري: جاهزون لحرب استنزاف مع أميركا وإسرائيل
Lebanon 24
الحرس الثوري: جاهزون لحرب استنزاف مع أميركا وإسرائيل
13/03/2026 17:31:55
13/03/2026 17:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)
11:19 | 2026-03-13
13/03/2026 11:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية
Lebanon 24
ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية
11:29 | 2026-03-13
13/03/2026 11:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
11:21 | 2026-03-13
13/03/2026 11:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة
Lebanon 24
منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة
11:14 | 2026-03-13
13/03/2026 11:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة لقاءات في اليرزة: هيكل يستقبل وفوداً سياسية وديبلوماسية
Lebanon 24
حركة لقاءات في اليرزة: هيكل يستقبل وفوداً سياسية وديبلوماسية
11:10 | 2026-03-13
13/03/2026 11:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
13/03/2026 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
14:49 | 2026-03-12
12/03/2026 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
12/03/2026 02:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
11:19 | 2026-03-13
الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)
11:29 | 2026-03-13
ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية
11:21 | 2026-03-13
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
11:14 | 2026-03-13
منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة
11:10 | 2026-03-13
حركة لقاءات في اليرزة: هيكل يستقبل وفوداً سياسية وديبلوماسية
10:48 | 2026-03-13
رجي لنظيره الأرميني: جهودنا مستمرة لوقف التصعيد وحصر السلاح بيد الدولة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 17:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 17:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 17:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
