لبنان

الخطيب: خيارنا الحرية والكرامة والمفاوضات تحت النار "إملاءات" مرفوضة

Lebanon 24
13-03-2026 | 07:12
الخطيب: خيارنا الحرية والكرامة والمفاوضات تحت النار إملاءات مرفوضة
ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، رسالة الجمعة في مقر المجلس بالحازمية، حيث أكد أن خيار اللبنانيين هو "الكرامة والحرية" في مواجهة العدوان الأميركي-الإسرائيلي، مشدداً على أن "كلفة الاستسلام أغلى بكثير من كلفة المقاومة".

وأشاد الخطيب بـ"المجاهدين الذين أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية وإسقاط الرهانات على ضعفهم"، مؤكداً أن اللجوء للسلاح جاء اضطرارياً للدفاع عن النفس في ظل "تخلي الدولة عن مسؤولياتها وسحب جيشها عن الحدود". وانتقد الخطيب أداء السلطة السياسية، معتبراً أن مبادراتها التفاوضية "مهينة"، وأنها "تستجدي الرضا من حكومة الوصاية الأميركية"، بينما تخوض المقاومة مواجهات تدافع فيها عن سيادة لبنان.

وفي ملف الجيش اللبناني، أكد العلامة الخطيب احترامه وحرصه على المؤسسة العسكرية، نافياً وجود مشكلة مع العسكريين أنفسهم، بل مع "السياسة التي تديرهم". كما ندد "بأشد العبارات" بالعدوان على لبنان، ورفض تحويله إلى "ساحة مفتوحة للعدوان"، مؤكداً أن "المفاوضات التي تأتي تحت النار هي إملاءات وليست مفاوضات".

وحدد الخطيب ثلاثة مطالب للحل: "وقف فوري لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ القرار 1701 كاملاً والعودة لاتفاقية الهدنة لعام 1949". وحذر من أن استمرار التصعيد الأميركي-الإسرائيلي ضد إيران ولبنان قد يجر المنطقة إلى "حرب عالمية ثالثة".

ختاماً، دعا الخطيب إلى التضامن لإغاثة النازحين، موضحاً أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يعمل بكل طاقته المتاحة رغم "عدم تلقي أي مساعدات مهمة"، مشيراً إلى تخصيص مقرات الجامعة الإسلامية ومستشفى الزهراء لاستقبال ورعاية المتضررين.




مواضيع ذات صلة
عراقجي: لا ولن نقبل أي إملاءات من قبل أي طرف، والماضي أكّد لنا عدم صدقية الولايات المتحدة ورغم ذلك منفتحون على المفاوضات ومصرون على الخيار الدبلوماسي السلمي
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أي محاولة لمصادرة قرار الحرب والسِلم تُعدّ "مرفوضة بكلّ المقاييس
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب يحذر من "انفجار اجتماعي مخيف" وينتقد "التخلي الرسمي" عن النازحين
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: مقاومتنا في لبنان هي دفع للعدوان وحماية للخيار والإنسانية والأرض وللعزة والكرامة وهي مشروعة وشرعية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24

