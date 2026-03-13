بالصورة.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان العباسية في صور

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي عبر حسابه على منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان العباسية- صور".اضاف: "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".أكمل: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".ختم: "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".