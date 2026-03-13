لبنان
الحرب تطال العلم والمعرفة.. "الاتحاد الوطني" يحذر من استهداف الجامعات اللبنانية
Lebanon 24
13-03-2026
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر
الاتحاد الوطني
لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) تصاعد حدة الهجوم
الإسرائيلي
على الأراضي
اللبنانية
، وما نتج عنه من مأساة إنسانية واجتماعية بالغة التعقيد، تمثلت في نزوح أكثر من مليون ونصف المليون نسمة.
ورأى الاتحاد أن تجاوز الاعتداءات حدود استهداف البيوت ومراكز العمل ليصل إلى المؤسسات التعليمية، وتحديداً قصف مراكز جامعية وسقوط
شهداء
من الأساتذة، يُعد انتهاكاً صارخاً يرتقي إلى مصاف "جرائم الحرب"، ومحاولة مباشرة لضرب
العلم
والمعرفة ومستقبل الأجيال.
كما حذر الاتحاد من أن هذا النهج في استهداف الصروح الأكاديمية والكوادر العلمية ينذر بخطورة بالغة، ملوحاً بإمكانية اتساع رقعة العدوان لتشمل كافة المرافق التربوية والعلماء.
وأعلن الاتحاد عن تلقيه سيلاً من رسائل الدعم والإدانة الدولية من هيئات نقابية، أجمعت على تجريم هذه الاعتداءات واعتبرتها تعدياً على القيم الإنسانية والحضارية، مبديةً في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الأكاديميين والباحثين والطلبة اللبنانيين.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى رص الصفوف وتعزيز التلاحم بين مختلف القوى الوطنية والاجتماعية والنقابية، واصفاً إياها بالركيزة الأساسية لقوة
لبنان
في مواجهة التحديات الراهنة لحماية مقدرات البلاد ومؤسساتها.
وختاماً، جدد الاتحاد التزامه بموقفه الثابت في حماية الطبقة العاملة وصون حقوقها، معلناً استمراره في تبني قضايا كرامة الإنسان وحق الشعوب في التحرر والتعليم والعيش
الكريم
.
"اللقاء التقدمي للأساتذة": استهداف الجامعة اللبنانية اعتداء على رسالة التعليم
"اللقاء التقدمي للأساتذة": استهداف الجامعة اللبنانية اعتداء على رسالة التعليم
وزارة التربية: استهداف الجامعة اللبنانية "جريمة حرب" موصوفة
وزارة التربية: استهداف الجامعة اللبنانية "جريمة حرب" موصوفة
الجامعة اللبنانية – الكندية تُنظم مؤتمراً علمياً بعنوان "المياه الباردة: بين العلم والأداء والصمود"
الجامعة اللبنانية – الكندية تُنظم مؤتمراً علمياً بعنوان "المياه الباردة: بين العلم والأداء والصمود"
مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"
مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"
الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)
الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)
ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية
ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة
منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة
حركة لقاءات في اليرزة: هيكل يستقبل وفوداً سياسية وديبلوماسية
حركة لقاءات في اليرزة: هيكل يستقبل وفوداً سياسية وديبلوماسية
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
