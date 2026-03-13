تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحرب تطال العلم والمعرفة.. "الاتحاد الوطني" يحذر من استهداف الجامعات اللبنانية

Lebanon 24
13-03-2026 | 07:28
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) تصاعد حدة الهجوم الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وما نتج عنه من مأساة إنسانية واجتماعية بالغة التعقيد، تمثلت في نزوح أكثر من مليون ونصف المليون نسمة.
 
ورأى الاتحاد أن تجاوز الاعتداءات حدود استهداف البيوت ومراكز العمل ليصل إلى المؤسسات التعليمية، وتحديداً قصف مراكز جامعية وسقوط شهداء من الأساتذة، يُعد انتهاكاً صارخاً يرتقي إلى مصاف "جرائم الحرب"، ومحاولة مباشرة لضرب العلم والمعرفة ومستقبل الأجيال.

كما حذر الاتحاد من أن هذا النهج في استهداف الصروح الأكاديمية والكوادر العلمية ينذر بخطورة بالغة، ملوحاً بإمكانية اتساع رقعة العدوان لتشمل كافة المرافق التربوية والعلماء.
 
وأعلن الاتحاد عن تلقيه سيلاً من رسائل الدعم والإدانة الدولية من هيئات نقابية، أجمعت على تجريم هذه الاعتداءات واعتبرتها تعدياً على القيم الإنسانية والحضارية، مبديةً في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الأكاديميين والباحثين والطلبة اللبنانيين.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى رص الصفوف وتعزيز التلاحم بين مختلف القوى الوطنية والاجتماعية والنقابية، واصفاً إياها بالركيزة الأساسية لقوة لبنان في مواجهة التحديات الراهنة لحماية مقدرات البلاد ومؤسساتها.

وختاماً، جدد الاتحاد التزامه بموقفه الثابت في حماية الطبقة العاملة وصون حقوقها، معلناً استمراره في تبني قضايا كرامة الإنسان وحق الشعوب في التحرر والتعليم والعيش الكريم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الوطني

الإسرائيلي

اللبنانية

أكاديمية

إسرائيل

التربوي

الكريم

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-03-13
Lebanon24
11:29 | 2026-03-13
Lebanon24
11:21 | 2026-03-13
Lebanon24
11:14 | 2026-03-13
Lebanon24
11:10 | 2026-03-13
Lebanon24
10:48 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24