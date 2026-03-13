Najib Mikati
لبنان

هاني: لا حل سوى بالتفاوض وأولويتنا فصل لبنان عن الصراع الإقليمي

Lebanon 24
13-03-2026 | 07:49
هاني: لا حل سوى بالتفاوض وأولويتنا فصل لبنان عن الصراع الإقليمي
علّق وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على تشكيل وفد لبناني للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن "مبدأ التفاوض المباشر مقبول لدى الجميع"، وأن الأولوية لدى الحكومة والرئيس جوزف عون هي وقف الاعتداء على لبنان بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن لبنان لم يتلقَ أي رد خارجي سلبي على مبادرة الرئيس عون.

وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد هاني على أنه "لا حل سوى عبر التفاوض"، نظراً لاختلال توازن القوى مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أهمية إشراك الشركاء الدوليين، لا سيما فرنسا والدول الخمس، للوصول إلى مؤشرات إيجابية، معتبراً أن الأولوية هي "فصل لبنان عن الصراع الإقليمي".
 
وحول التهديدات الإسرائيلية، أكد هاني أن التجارب السابقة كانت صعبة ولا ضمانات حقيقية، مشدداً على أهمية الانتقال إلى تفاوض إيجابي ومباشر.

وفي ما يتعلق بخطة مواجهة تداعيات الحرب، أوضح هاني أن غرفة العمليات تعمل بشكل نشط، وأن الاستجابة كانت سريعة وناجحة بشهادة الخبراء الدوليين، مع وضوح الرؤية بشأن مراكز الإيواء وخدمات النازحين ونظام الدعم الإلكتروني.

أما بخصوص القطاع الزراعي، فقد لفت إلى أن الأضرار الحالية أضافت خسائر جديدة إلى تلك القائمة منذ الحرب السابقة، موضحاً أن بعض المشاريع في الجنوب تعرضت لضربات مباشرة.
 
وأضاف أن الوزارة تركز حالياً على دعم الثروة الحيوانية، بما في ذلك الماشية وتربية الأبقار وخلايا النحل، بالتعاون مع الجيش والبلديات والمربين، عبر نقل المواشي لمناطق آمنة وتأمين الأعلاف وإيصال الحليب للمصانع، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة لتقييم الأضرار ومتابعة التحديات.

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: أولويتنا حماية اللبنانيين وعدم جعل لبنان ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية
رويترز نقلا عن مسؤول إقليمي: لا يزال إطار محادثات إسطنبول بشأن إيران غير واضح لكن الأولوية للتهدئة وتجنب الصراع
نقابة المحامين في بيروت تؤيد قرارات الحكومة وتدعو لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية
رويترز عن مسؤول إقليمي: إيران أبلغت أميركا أنها لن تناقش سوى برنامجها النووي
