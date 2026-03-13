|
لبنان
هاني: لا حل سوى بالتفاوض وأولويتنا فصل لبنان عن الصراع الإقليمي
Lebanon 24
13-03-2026
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق
وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني على تشكيل وفد لبناني للتفاوض مع الجانب
الإسرائيلي
، مؤكداً أن "مبدأ التفاوض المباشر مقبول لدى الجميع"، وأن الأولوية لدى الحكومة والرئيس
جوزف
عون هي وقف الاعتداء على
لبنان
بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن لبنان لم يتلقَ أي رد خارجي سلبي على مبادرة
الرئيس عون
.
وفي مداخلة عبر إذاعة "
سبوتنيك
"، شدد هاني على أنه "لا حل سوى عبر التفاوض"، نظراً لاختلال توازن القوى مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أهمية إشراك الشركاء الدوليين، لا سيما
فرنسا
والدول الخمس، للوصول إلى مؤشرات إيجابية، معتبراً أن الأولوية هي "فصل لبنان عن الصراع الإقليمي".
وحول التهديدات
الإسرائيلية
، أكد هاني أن التجارب السابقة كانت صعبة ولا ضمانات حقيقية، مشدداً على أهمية الانتقال إلى تفاوض إيجابي ومباشر.
وفي ما يتعلق بخطة مواجهة تداعيات الحرب، أوضح هاني أن
غرفة العمليات
تعمل بشكل نشط، وأن الاستجابة كانت سريعة وناجحة بشهادة الخبراء الدوليين، مع وضوح الرؤية بشأن مراكز الإيواء وخدمات
النازحين
ونظام الدعم الإلكتروني.
أما بخصوص القطاع الزراعي، فقد لفت إلى أن الأضرار الحالية أضافت خسائر جديدة إلى تلك القائمة منذ الحرب السابقة، موضحاً أن بعض المشاريع في الجنوب تعرضت لضربات مباشرة.
وأضاف أن الوزارة تركز حالياً على دعم
الثروة
الحيوانية، بما في ذلك الماشية وتربية الأبقار وخلايا النحل، بالتعاون مع الجيش والبلديات والمربين، عبر نقل المواشي لمناطق آمنة وتأمين الأعلاف وإيصال الحليب للمصانع، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة لتقييم الأضرار ومتابعة التحديات.
Advertisement
Advertisement
