تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مناشير فوق بيروت… محاولة تجنيد بعد فشل استخباراتي؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-03-2026 | 08:57
A-
A+
مناشير فوق بيروت… محاولة تجنيد بعد فشل استخباراتي؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت سماء بيروت مؤخراً إلقاء مناشير ورقية من قبل الجيش الإسرائيلي، في خطوة يراها مراقبون محاولة استخباراتية جديدة لاختراق "البيئات" المحلية وجمع معلومات أو تجنيد متعاونين، وذلك عبر اللجوء لأساليب نفسية وتقليدية تدعو للتواصل مقابل إغراءات مختلفة.

وتتضمن هذه المناشير، إلى جانب الرسائل النصية، رموز استجابة سريعة (QR Code). وفي هذا السياق، يحذر خبراء تقنيون من خطورة التفاعل مع هذه الرموز؛ إذ يؤكدون أن هذا النوع من الرموز -الذي قد يبدو ظاهرياً كرابط لتطبيقات تواصل اجتماعي- يمكن برمجته لإخفاء أكواد خبيثة أو ربطه ببرمجيات تجسس دون أن يدرك المستخدم ذلك.

لذا، يشدد المختصون في الأمن السيبراني على ضرورة تجنب مسح أي رمز QR مصدره العدو أو التفاعل معه بشكل نهائي، لتفادي المخاطر التقنية والأمنية التي قد تنتج عن هذه "البيانات المجانية" التي تسقط من السماء.

وفي ظل تداول هذه الأساليب، لا تزال الأنظار متجهة نحو الجهات المعنية الرسمية، حيث لم تصدر حتى الآن أي بيانات تفصيلية أو تحذيرات رسمية حول طبيعة هذه المناشير أو الجهة التي تقف خلفها بشكل مباشر، وهو ما يفرض حالة من الحذر الشعبي بانتظار صدور أي توضيح رسمي يكشف أبعاد هذه العملية.
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلي

إسرائيل

فادي ال

بيروت

المعن

براني

بانت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-03-13
Lebanon24
11:29 | 2026-03-13
Lebanon24
11:21 | 2026-03-13
Lebanon24
11:14 | 2026-03-13
Lebanon24
11:10 | 2026-03-13
Lebanon24
10:48 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24