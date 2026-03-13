تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مناشير فوق بيروت… محاولة تجنيد بعد فشل استخباراتي؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
13-03-2026
|
08:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت سماء
بيروت
مؤخراً إلقاء مناشير ورقية من قبل الجيش
الإسرائيلي
، في خطوة يراها مراقبون محاولة استخباراتية جديدة لاختراق "البيئات" المحلية وجمع معلومات أو تجنيد متعاونين، وذلك عبر اللجوء لأساليب نفسية وتقليدية تدعو للتواصل مقابل إغراءات مختلفة.
وتتضمن هذه المناشير، إلى جانب الرسائل النصية، رموز استجابة سريعة (QR Code). وفي هذا السياق، يحذر خبراء تقنيون من خطورة التفاعل مع هذه الرموز؛ إذ يؤكدون أن هذا النوع من الرموز -الذي قد يبدو ظاهرياً كرابط لتطبيقات تواصل اجتماعي- يمكن برمجته لإخفاء أكواد خبيثة أو ربطه ببرمجيات تجسس دون أن يدرك المستخدم ذلك.
لذا، يشدد المختصون في الأمن السيبراني على ضرورة تجنب مسح أي رمز QR مصدره العدو أو التفاعل معه بشكل نهائي، لتفادي المخاطر التقنية والأمنية التي قد تنتج عن هذه "البيانات المجانية" التي تسقط من السماء.
وفي ظل تداول هذه الأساليب، لا تزال الأنظار متجهة نحو الجهات المعنية الرسمية، حيث لم تصدر حتى الآن أي بيانات تفصيلية أو تحذيرات رسمية حول طبيعة هذه المناشير أو الجهة التي تقف خلفها بشكل مباشر، وهو ما يفرض حالة من الحذر الشعبي بانتظار صدور أي توضيح رسمي يكشف أبعاد هذه العملية.
Advertisement
المصدر:
خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مناشير إسرائيلية فوق بيروت.. تحذيرات من "فخ" استخباراتي لاختراق الهواتف!
Lebanon 24
مناشير إسرائيلية فوق بيروت.. تحذيرات من "فخ" استخباراتي لاختراق الهواتف!
13/03/2026 17:33:58
13/03/2026 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
13/03/2026 17:33:58
13/03/2026 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش بعد القاء منشورات ورقية فوق بيروت!
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش بعد القاء منشورات ورقية فوق بيروت!
13/03/2026 17:33:58
13/03/2026 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فيديو تجنيد من وكالة الاستخبارات الأميركية.. الصين تتوعّد بمواجهة محاولات تجسّس!
Lebanon 24
بعد فيديو تجنيد من وكالة الاستخبارات الأميركية.. الصين تتوعّد بمواجهة محاولات تجسّس!
13/03/2026 17:33:58
13/03/2026 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)
11:19 | 2026-03-13
13/03/2026 11:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية
Lebanon 24
ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية
11:29 | 2026-03-13
13/03/2026 11:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
11:21 | 2026-03-13
13/03/2026 11:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة
Lebanon 24
منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة
11:14 | 2026-03-13
13/03/2026 11:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة لقاءات في اليرزة: هيكل يستقبل وفوداً سياسية وديبلوماسية
Lebanon 24
حركة لقاءات في اليرزة: هيكل يستقبل وفوداً سياسية وديبلوماسية
11:10 | 2026-03-13
13/03/2026 11:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
13/03/2026 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
14:49 | 2026-03-12
12/03/2026 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
12/03/2026 02:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
11:19 | 2026-03-13
الجيش الاسرائيلي مستمر بعدوانه... عدد كبير من المناطق تتعرّض للقصف (فيديو وصور)
11:29 | 2026-03-13
ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية
11:21 | 2026-03-13
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
11:14 | 2026-03-13
منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة
11:10 | 2026-03-13
حركة لقاءات في اليرزة: هيكل يستقبل وفوداً سياسية وديبلوماسية
10:48 | 2026-03-13
رجي لنظيره الأرميني: جهودنا مستمرة لوقف التصعيد وحصر السلاح بيد الدولة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24