سلسلة عمليات لـحزب الله.. إليكم ما استهدفه

أعلن " "، ظهر اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكر الحزب أنه قصف مستوطنة كريات شمونة بسربٍ من المسيرات الانقضاضية، كما استهدف مستوطنة شمال المحتلّة، بصلية صاروخيّة.

"الحزب" تحدث أيضاً عن قصفه للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة، بصلية صاروخيّة، فيما استهدف مستوطنة إيفن مناحيم بصلية صاروخيّة.

كذلك، أعلن الحزب استهداف مستوطنة كابري شمال فلسطين المحتلّة، بصلية صاروخيّة، كما قصف تجمّع جنود لجيش العدوّ الإسرائيليّ في معتقل ومحيطه، بصليتين صاروخيّتين.

أيضاً، قصف الحزب تجمع جنود لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة المطلّة، بصلية صاروخيّة.