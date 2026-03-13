جعجع: حزب الله بات غير شرعي وغير قانوني بقرار حكومي

على وقع المستمرة على مناطق متفرقة في ، رداً على صواريخ التي أطلقها منذ الثاني من اذار الحالي انتقاماً لاغتيال المرشد علي خامنئي، اعتبر رئيس ، ، أن حزب الله بات غير شرعي.



وفي مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الجمعة، أكد جعجع أن "حزب الله أصبح غير شرعي وغير قانوني بعد قرار الحكومة"، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة في هذا الصدد. كما أعرب عن اعتقاده بأن الحرب على لبنان ستنتهي بحل الأجنحة العسكرية للحزب.



يأتي هذا التصعيد في وقت وسّعت فيه غاراتها لتشمل مناطق واسعة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وامتدت لتطال مواقع في لم تكن مستهدفة سابقاً، مثل الرملة البيضاء والروشة وزقاق البلاط. وكان حزب الله قد فتح جبهة لبنان في الحرب ضد في الثاني من مارس الماضي، وفقاً لما أعلنه في بيانه الأول.



يُذكر أن الحكومة كانت قد أقرت قراراً يحظر النشاط الأمني والعسكري للحزب، دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج ملموسة. وقد أسفرت الجولة الأخيرة من العمليات العسكرية عن نزوح أكثر من 800 ألف شخص ومقتل نحو 700 آخرين.









