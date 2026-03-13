Najib Mikati
لبنان

جعجع: حزب الله بات غير شرعي وغير قانوني بقرار حكومي

Lebanon 24
13-03-2026 | 09:04
جعجع: حزب الله بات غير شرعي وغير قانوني بقرار حكومي
على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة في لبنان، رداً على صواريخ حزب الله التي أطلقها منذ الثاني من اذار الحالي انتقاماً لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن حزب الله بات غير شرعي.

وفي مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الجمعة، أكد جعجع أن "حزب الله أصبح غير شرعي وغير قانوني بعد قرار الحكومة"، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة في هذا الصدد. كما أعرب عن اعتقاده بأن الحرب على لبنان ستنتهي بحل الأجنحة العسكرية للحزب.

يأتي هذا التصعيد في وقت وسّعت فيه إسرائيل غاراتها لتشمل مناطق واسعة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وامتدت لتطال مواقع في بيروت لم تكن مستهدفة سابقاً، مثل الرملة البيضاء والروشة وزقاق البلاط. وكان حزب الله قد فتح جبهة لبنان في الحرب ضد إيران في الثاني من مارس الماضي، وفقاً لما أعلنه في بيانه الأول.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت قراراً يحظر النشاط الأمني والعسكري للحزب، دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج ملموسة. وقد أسفرت الجولة الأخيرة من العمليات العسكرية عن نزوح أكثر من 800 ألف شخص ومقتل نحو 700 آخرين.



مواضيع ذات صلة
الجميّل: نزع سلاح حزب الله قرار حكومي غير مرتبط بالتطورات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
6 صواريخ كانت كافية لقرار حكومي بحظر فوري لنشاطات "حزب الله" العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: على الحكومة ان تعلن حزب الله منظمة خارجة عن القانون
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس جوزاف عون في قرار نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24

