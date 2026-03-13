تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
جعجع: حزب الله بات غير شرعي وغير قانوني بقرار حكومي
Lebanon 24
13-03-2026
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
على وقع
الغارات
الإسرائيلية
المستمرة على مناطق متفرقة في
لبنان
، رداً على صواريخ
حزب الله
التي أطلقها منذ الثاني من اذار الحالي انتقاماً لاغتيال المرشد
الإيراني
علي خامنئي، اعتبر رئيس
حزب القوات اللبنانية
،
سمير جعجع
، أن حزب الله بات غير شرعي.
وفي مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الجمعة، أكد جعجع أن "حزب الله أصبح غير شرعي وغير قانوني بعد قرار الحكومة"، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة في هذا الصدد. كما أعرب عن اعتقاده بأن الحرب على لبنان ستنتهي بحل الأجنحة العسكرية للحزب.
يأتي هذا التصعيد في وقت وسّعت فيه
إسرائيل
غاراتها لتشمل مناطق واسعة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وامتدت لتطال مواقع في
بيروت
لم تكن مستهدفة سابقاً، مثل الرملة البيضاء والروشة وزقاق البلاط. وكان حزب الله قد فتح جبهة لبنان في الحرب ضد
إيران
في الثاني من مارس الماضي، وفقاً لما أعلنه في بيانه الأول.
يُذكر أن الحكومة
اللبنانية
كانت قد أقرت قراراً يحظر النشاط الأمني والعسكري للحزب، دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج ملموسة. وقد أسفرت الجولة الأخيرة من العمليات العسكرية عن نزوح أكثر من 800 ألف شخص ومقتل نحو 700 آخرين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: نزع سلاح حزب الله قرار حكومي غير مرتبط بالتطورات الأخيرة
6 صواريخ كانت كافية لقرار حكومي بحظر فوري لنشاطات "حزب الله" العسكرية
جعجع: على الحكومة ان تعلن حزب الله منظمة خارجة عن القانون
الشرع: نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس جوزاف عون في قرار نزع سلاح حزب الله
حزب القوات اللبنانية
القوات اللبنانية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سمير جعجع
اللبنانية
حزب الله
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات جديدة والتصعيد مستمر.. مناطق تتعرّض لقصف إسرائيليّ
الجيش الاسرائيلي: منذ بداية عملية زئير الأسد قضينا على 15 قائدًا كبيرًا في حزب الله
ماكرون يتصل بسلام: فرنسا تدعم لبنان سياسياً وإنسانياً
غارة جديدة.. استهداف شقة في برج البراجنة
هل تمهّد إسرائيل لغزو بري في الجنوب؟
Advertisement
الأكثر قراءة
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:22 | 2026-03-13
غارات جديدة والتصعيد مستمر.. مناطق تتعرّض لقصف إسرائيليّ
13:55 | 2026-03-13
الجيش الاسرائيلي: منذ بداية عملية زئير الأسد قضينا على 15 قائدًا كبيرًا في حزب الله
13:44 | 2026-03-13
ماكرون يتصل بسلام: فرنسا تدعم لبنان سياسياً وإنسانياً
13:34 | 2026-03-13
غارة جديدة.. استهداف شقة في برج البراجنة
13:30 | 2026-03-13
هل تمهّد إسرائيل لغزو بري في الجنوب؟
13:24 | 2026-03-13
بينهم أطفال.. شهداء في بلدتي الغازية والصوانة بالجنوب
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24