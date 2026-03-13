في لبنان.. احذروا هذا "الكود"

قال مصدر تقني لـ" " إن "الكود" المدرج ضمن المناشير التي تم إلقاؤها فوق ، خطيرة ويجب تفاديها فوراً.

وذكر المصدر أنه يجب عدم القيام بمسح "الكود" لأنه قد يعتبر وسيلة إسرائيلية لقرصنة هواتف المستخدمين أو حتى المساهمة في إدخال بيانات خبيثة إلى خوادم الهاتف.

وبحسب المصدر، فإن هذا "الكود" يمكن أن يهاجم الهاتف ببرمجيات خبيثة، ولهذا يجب تفاديه فوراً.