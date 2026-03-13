لبنان
الأبيض: الترويج لانقسام الجيش خيانة.. والجيش هو الضامن الوحيد للوطن
Lebanon 24
13-03-2026
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي، روبير الأبيض، نداءً عاجلاً إلى القوى الوطنية، دعا فيه إلى وقف الانقسام والحقد، مؤكداً أن
لبنان
ليس ملكاً لأحد ولا مرتهناً لأي جهة خارجية أو داخلية.
وأعرب الأبيض عن أسفه لوضع اللبنانيين الذين باتوا يفترشون الطرقات هرباً من الاستهداف، بينما يكتفي بعض المسؤولين بالتحصن خلف مكاتبهم.
وأرجع الأبيض ما وصل إليه لبنان إلى
سنوات من
الصراعات الطائفية ومحاولات الاستحواذ على الدولة، مما أدى إلى الضعف والهجرة. وفي هذا السياق، حذر من خطورة الترويج لفكرة "انقسام الجيش"، واصفاً إياها بـ"الخيانة الكبرى"، ومؤكداً أن
المؤسسة العسكرية
هي الضامن الوحيد للعيش المشترك.
كما رفض الأبيض التمديد للمجلس النيابي لسنتين، منتقداً سفر عدد كبير من النواب إلى الخارج عقب هذا القرار.
وختم الأبيض بتأكيد أن إنقاذ الوطن يبدأ بالعودة إلى
مؤسسات الدولة
، والتخلي عن السلاح غير الشرعي والمشاريع الفئوية. ودعا إلى دعم الجهود الإصلاحية للرئيس
العماد جوزاف عون
، والمضي قدماً في المفاوضات المباشرة مع الجانب
الإسرائيلي
لوقف الحرب والعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، مشدداً على أن لبنان وطن أبدي لكل أبنائه، لا لطائفة أو حزب أو دولة خارجية.
