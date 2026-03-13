مناشير إسرائيلية فوق بيروت.. تحذيرات من "فخ" استخباراتي لاختراق الهواتف!

في تطور جديد في ملف الحرب، شهدت سماء العاصمة خلال الساعات الماضية إلقاء مناشير ورقية من طائرة إسرائيلية، في خطوة أثارت تساؤلات حول أهدافها في ظل التصعيد العسكري المستمر.



وبحسب المعطيات المتداولة، تتضمن هذه المناشير رسائل تدعو إلى التواصل وتقديم معلومات، إضافة إلى رمز رابط إلكتروني (QR Code) يقود إلى حسابات على تطبيق "واتساب" ومنصة "فايسبوك"، في محاولة للتواصل مع ما يُعرف بوحدة الاستخبارات البشرية "الوحدة 504" التابعة للجيش ، وهي الجهة المعنية بتجنيد العملاء وجمع المعلومات.



ويرى متابعون أن هذه الخطوة تندرج ضمن أساليب الحرب النفسية والاستخباراتية التي تُستخدم في النزاعات، بهدف استدراج معلومات أو محاولة استقطاب متعاونين داخل البيئة المستهدفة.



وفي هذا السياق، قال مصدر تقني لـ" " إن الرمز الإلكتروني المدرج في المناشير قد يشكل خطراً أمنياً، محذراً من مسحه أو الدخول إلى الرابط المرتبط به، إذ قد يُستخدم كوسيلة لقرصنة الهواتف أو إدخال برمجيات خبيثة تسمح بالوصول إلى بيانات المستخدمين.



من جهتها، حذّرت قيادة الجيش في بيان صادر عن المواطنين من خطورة مسح هذا الرمز أو الدخول إلى الروابط المرفقة، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تترتب عليها مسؤوليات قانونية ومخاطر أمنية، إضافة إلى احتمال تعرّض الهواتف الخلوية للاختراق والوصول إلى البيانات الشخصية.



ودعت المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه المناشير أو الروابط المرتبطة بها، في ظل استمرار الاعتداءات على مناطق لبنانية مختلفة.

