"اللقاء التقدمي للأساتذة": استهداف الجامعة اللبنانية اعتداء على رسالة التعليم

استنكر "اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين"، في بيان، الاستهداف الذي طال يوم أمس الخميس حرم - في الحدث، والذي أسفر عن استشهاد الدكتور حسين بزي، مدير الفرع الأول في الكلية، والدكتور سرور.



وأدان "اللقاء" هذا الاعتداء الذي طال صرحاً أكاديمياً مخصصاً للعلم والمعرفة، معتبراً إياه اعتداءً مباشراً على رسالة التعليم.



كما تقدم "اللقاء التقدمي" بخالص العزاء لعائلتي الشهيدين ولأسرة الجامعة من أساتذة وطلاب وإدارة، مؤكداً أن استهداف الكوادر الأكاديمية لن يمنع الجامعة من مواصلة أداء رسالتها في نشر والمعرفة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها .





