تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
"اللقاء التقدمي للأساتذة": استهداف الجامعة اللبنانية اعتداء على رسالة التعليم

Lebanon 24
13-03-2026 | 10:29
A-
A+
اللقاء التقدمي للأساتذة: استهداف الجامعة اللبنانية اعتداء على رسالة التعليم
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكر "اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين"، في بيان، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال يوم أمس الخميس حرم الجامعة اللبنانية - كلية العلوم في الحدث، والذي أسفر عن استشهاد الدكتور حسين بزي، مدير الفرع الأول في الكلية، والدكتور مرتضى سرور.

وأدان "اللقاء" هذا الاعتداء الذي طال صرحاً أكاديمياً مخصصاً للعلم والمعرفة، معتبراً إياه اعتداءً مباشراً على رسالة التعليم.

كما تقدم "اللقاء التقدمي" بخالص العزاء لعائلتي الشهيدين ولأسرة الجامعة اللبنانية من أساتذة وطلاب وإدارة، مؤكداً أن استهداف الكوادر الأكاديمية لن يمنع الجامعة من مواصلة أداء رسالتها في نشر العلم والمعرفة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

كلية العلوم

الإسرائيلي

اللبنانية

أكاديمية

إسرائيل

كلية ال

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24