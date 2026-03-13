بري تابع مع غوتيريش تطورات الاوضاع في لبنان: لإلزام إسرائيل وقف عدوانها

وجدد الرئيس برّي أمام غوتيرش التأكيد على تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701، والذي لا بديل عن قوات اليونيفيل لتطبيقه بمؤازرة ، داعياً إلى وجوب إلزام بوقف عدوانها وتطبيق إتفاق تشرين الثاني 2024 .بدوره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تحدث بعد اللقاء قائلاً :"يؤسفني انني أرى هذه المعاناة الرهيبة التي يمر بها الشعب اللبناني المضياف والذي لطالما إستضاف نازحين فلسطينيين وسوريين ، واليوم قلبي حزين لرؤية هذا العدد الكبير من اللبنانيين داخل لبنان مع عدد كبير من القتلى ، أنه وضع مأساوي للغاية".كما أضاف غوتيريش أن "رسالتي واضحة للغاية، علينا أن نضع حداً لهذه الحرب ، ويجب أن يحصل وقف اطلاق نار فوري ، وأن دعوتي وندائي لكلا الطرفين ،دعونا نطبق وقف اطلاق نار فوري ونوقف هذا العذاب الكبير للشعب اللبناني ، ولنتأكد جميعنا أنه ضمن وقف اطلاق النار سيكون هنالك مفاوضات لضمان أن لبنان سيستعيد السيادة على أراضيه وأن يتم إحترام سيادته وفي نفس الوقت أن تتمكن بكامل مكوناتها أن تكون دولة قوية وتتمكن من ممارسة السيطرة على كل البلد".كذلك تابع "أنا بكل صدق أتمنى بأن يتمكن الشعب اللبناني من تخطي هذه الأوضاع الدراماتيكية والمليئة بالتحديات ، ويستطيع الشعب اللبناني أن يعتمد عليَّ وعلى لكي نقوم بما بوسعنا وما هو ممكن لوضع حد لما يحصل".