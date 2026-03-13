حمود: الحكومة شبه مشلولة ورهينة الوعود الدولية الكاذبة

في موقفه السياسي الأسبوعي، انتقد رئيس " " الشيخ أداء ، واصفاً إياها بـ"شبه المشلولة" نتيجة تبنيها شعارات غير قابلة للتطبيق بطلب دولي، وتجاهلها للواقع واعتمادها على وعود دولية وصفها بـ"الكاذبة".



وأشار إلى أن الحكومة لم تنجح في تقديم نفسها كحكومة إصلاح، مستدلاً على ذلك بموازنتها التقليدية، وضعفها أمام المصارف في ملف قانون المالية، بالإضافة إلى إخفاق الوعود الدولية بتسليح الجيش.



واعتبر حمود أن "المصيبة الكبرى" تمثلت في تدمير السلاح المخصص للجيش، منتقداً إصرار الحكومة على رفع شعار "نزع سلاح " كحل سحري لأزمات .



وفي ختام موقفه، وجه حمود نداءً لأصحاب العقارات بضرورة التعامل مع من منطلق " خلقي ووطني" لا تجاري، محذراً من استغلال الظروف القاسية عبر رفع الإيجارات بشكل مضاعف.





