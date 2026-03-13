توقيف رئيس "ضمان" وعدد من الموظفين في شكا… هذا ما كانوا يفعلونه

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار جهود لأمن الدولة في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وردت معلومات دقيقة إلى الإقليمية عن قيام عدد من موظفي في شكا، بالتعاون مع موظفين من إحدى الشركات الصناعية، بصرف وصفات طبية وهمية، واستخدام غير قانوني للاختام، وتزوير توقيعات على طلبات الصرف.وعليه، قامت مديرية الإقليمية، بناءً على إشارة المختص، بتوقيف رئيس الاجتماعي في شكا (ط.م) والموظف (ا.ف)، إضافة إلى عدد من موظفي الشركة، وترك آخرين رهن التحقيق.