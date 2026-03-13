سلام خلال مؤتمر اطلاق النداء الانساني العاجل: هذا الصراع لم يختره ولم يرده الشعب اللبناني

ودعا سلام خلال مؤتمر اطلاق النداء الانساني العاجل " الى الوقوف الة جانب من خلال تحرك سياسي وانساني حاسم".وأكّد أن "هذا الصراع لم يختره ولم يرده الشعب اللبناني وهناك قرى وبلدات تفرغ بالكامل في الجنوب وان وقفا لاطلاق النار ضرورة ملحة".واشار سلام إلى أن " فكك أكثر من 500 مخزن أسلحة جنوب ".اضاف: "جددت تأكيد لبنان استئناف المفاوضات مع اسرائيل برعاية دولية".