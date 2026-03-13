Najib Mikati
Advertisement

منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة

13-03-2026 | 11:14
منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة
أجرى وزير الدفاع الوطني، اللواء ميشال منسى، اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم بوزيرة الجيوش الفرنسية، كاترين ڤوتران. استهل منسى الاتصال بتقديم الشكر لفرنسا على دعمها المتواصل للبنان والقوات المسلحة، مثمناً المساعدات الإنسانية والطبية التي تصل تباعاً من باريس منذ بدء الأزمة.

وشدّد منسى على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للاعتداءات والغارات التي خلفت مجازر وضحايا مدنيين وموجات نزوح واسعة، مؤكداً أن ذلك سيتيح للجيش تنفيذ خطته لحصر السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
 
كما أعرب عن امتنانه لجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحفاظ على استقرار الحدود اللبنانية – السورية، محذراً من أن أي توتر في تلك المنطقة سيشكل عبئاً إضافياً على المؤسسة العسكرية والحكومة.

من جانبها، أكدت الوزيرة ڤوتران وقوف بلادها الدائم إلى جانب لبنان ومؤسساته وشعبه، مشيرة إلى استمرار الجهود الفرنسية للتوصل إلى حل للنزاع. كما لفتت إلى وجود اجتماعات قائمة حالياً لبحث الخيارات المناسبة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في الجنوب، بما يخدم مصلحة لبنان.
Advertisement
الرئيس الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

وزير الدفاع

الدولة على

اللبنانية

الفرنسية

السورية

تابع
