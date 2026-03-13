منسى: ضرورة وقف الاعتداءات لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة

أجرى الوطني، اللواء ميشال منسى، اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم بوزيرة الجيوش ، كاترين ڤوتران. استهل منسى الاتصال بتقديم الشكر لفرنسا على دعمها المتواصل للبنان والقوات المسلحة، مثمناً المساعدات الإنسانية والطبية التي تصل تباعاً من منذ بدء الأزمة.



وشدّد منسى على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للاعتداءات والغارات التي خلفت مجازر وضحايا مدنيين وموجات نزوح واسعة، مؤكداً أن ذلك سيتيح للجيش تنفيذ خطته لحصر السلاح غير الشرعي وبسط سلطة كامل الأراضي .

كما أعرب عن امتنانه لجهود ماكرون في الحفاظ على استقرار الحدود اللبنانية – ، محذراً من أن أي توتر في تلك المنطقة سيشكل عبئاً إضافياً على المؤسسة العسكرية والحكومة.



من جانبها، أكدت ڤوتران وقوف بلادها الدائم إلى جانب ومؤسساته وشعبه، مشيرة إلى استمرار الجهود الفرنسية للتوصل إلى حل للنزاع. كما لفتت إلى وجود اجتماعات قائمة حالياً لبحث الخيارات المناسبة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في الجنوب، بما يخدم مصلحة لبنان.