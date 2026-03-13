تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية

Lebanon 24
13-03-2026 | 11:29
A-
A+
ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس وزير الصحة العامة، الدكتور ركان ناصر الدين، اجتماعاً موسعاً ضم نقابات القطاع الصحي في مقر نقابة المستشفيات الخاصة، بحضور النائب الدكتور فادي علامة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور بيار يارد، ونقيب مستوردي الأدوية جوزيف غريب، إلى جانب ممثلين عن المستشفيات الحكومية والخاصة.

ركز الاجتماع على سبل تنسيق الجهود لضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي، مع الاتفاق على تسريع دفع المستحقات المالية للقطاع لتمكينه من مواصلة مهامه.
 
وأكد الوزير ناصر الدين توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق اللبناني يغطي فترة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أشهر، مشدداً على أن الوزارة تعمل بجد لتأمين السيولة للمستشفيات، ومثنياً على جهوزية القطاع الصحي الذي يقف دائماً في الصفوف الأمامية.

كما استنكر الوزير استهداف الأطقم الإسعافية والمستشفيات التي أدى بعضها إلى خروج مرافق صحية عن الخدمة. من جهته، نوه النقيب يارد بتفهم الوزير لأوضاع المستشفيات وجهوده لتأمين السيولة في المناطق المتضررة، مؤكداً استمرار المستشفيات في تأدية دورها.
 
بدوره، أشاد النائب علامة بدعم وزارة الصحة لصمود القطاع الاستشفائي، واصفاً خطة الوزارة بأنها "مستدامة وثابتة" لمواجهة الضغوط الناتجة عن توقف بعض المؤسسات عن العمل.

المستشفيات الحكومية

المستشفيات الخاصة

المناطق المتضررة

الخدمات الصحية

وزارة الصحة

فادي علامة

الإسرائيلي

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24