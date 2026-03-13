ناصر الدين: المستشفيات في الخطوط الأمامية وندين استهداف الطواقم الإسعافية

ترأس العامة، الدكتور ركان ، اجتماعاً موسعاً ضم نقابات القطاع الصحي في مقر نقابة ، بحضور النائب الدكتور ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور يارد، ونقيب مستوردي الأدوية غريب، إلى جانب ممثلين عن والخاصة.



ركز الاجتماع على سبل تنسيق الجهود لضمان استمرارية في ظل العدوان ، مع الاتفاق على تسريع دفع المستحقات المالية للقطاع لتمكينه من مواصلة مهامه.

وأكد الوزير ناصر الدين توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق اللبناني يغطي فترة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أشهر، مشدداً على أن الوزارة تعمل بجد لتأمين السيولة للمستشفيات، ومثنياً على جهوزية القطاع الصحي الذي يقف دائماً في الصفوف الأمامية.



كما استنكر الوزير استهداف الأطقم الإسعافية والمستشفيات التي أدى بعضها إلى خروج مرافق صحية عن الخدمة. ، نوه النقيب يارد بتفهم الوزير لأوضاع المستشفيات وجهوده لتأمين السيولة في ، مؤكداً استمرار المستشفيات في تأدية دورها.

بدوره، أشاد النائب علامة بدعم لصمود القطاع الاستشفائي، واصفاً خطة الوزارة بأنها "مستدامة وثابتة" لمواجهة الضغوط الناتجة عن توقف بعض المؤسسات عن العمل.



