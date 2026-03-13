مرقص: دورنا وقائي وتنظيمي وصلاحياتنا إزاء "السوشيال ميديا" معدومة

أكد المحامي د. بول ، خلال زيارته إذاعة " الحر"، أن تضطلع بدور وقائي وتوعوي وتنظيمي، مشيراً إلى أن صلاحيات الوزير القانونية تجاه الإعلام محدودة ومعدومة إزاء وسائل التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الإعلام عبر مشروع قانون جديد بانتظار إقراره في مجلس النواب.



وحول التجاوزات والأخبار الزائفة، أوضح مرقص أن هو المسؤول عن الملاحقة بموجب القانون الجزائي العام، مشدداً على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير.



وفي رده على تساؤلات بشأن السياسة التحريرية للإعلام الرسمي، أكد الوزير أن ما يجري من تحديث وتنظيم يأتي تنفيذاً لقرارات التي صدرت في 2 آذار الجاري إثر تجدد الحرب، مشدداً على أن العام ملتزمة بمقررات الحكومة ولا تمارس الاستنسابية.



هذا وشملت زيارة الوزير جولة في أقسام إذاعة "لبنان الحر" للاطلاع على تطور برامجها ودورها التاريخي.

