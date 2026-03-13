بعد التحذير.. غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية

شنّ العدو ، مساء الجمعة، غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتأتي تلك الغارة بعدما جدّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تهديده لسكان الضاحية، مواجهاً إليهم تحذيرات تفيدُ بضرورة مغادرة المنطقة على نحو عاجل.





وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال أدرعي: "نعود ونكرر تحذيراتنا إلى جميع الموجودين في الضاحية الجنوبية في الأحياء المعروضة أسمائها. عليكم اخلاء المنطقة فوراً".





وذكر أدرعي أن المناطق المشمولة بإنذار الإخلاء هي: حارة حريك، ، الليلكي، ، ، تحويطة والشياح.

