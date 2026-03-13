أكسيوس: نتنياهو يكلّف رون ديرمر إدارة الملف اللبناني والتواصل مع واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بأن بنيامين نتنياهو كلّف الوزير السابق رون ديرمر إدارة الملف اللبناني خلال الحرب الجارية.

وبحسب التقرير، أوكل نتنياهو إلى ديرمر مهمة إجراء الاتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن التطورات المرتبطة بلبنان، إضافة إلى إدارة المفاوضات المحتملة مع في حال انطلقت خلال الأسابيع المقبلة.

يُعدّ رون ديرمر من أقرب الشخصيات السياسية إلى نتنياهو وأكثرها تأثيرًا في دوائر القرار المرتبطة بالعلاقات مع . شغل سابقا منصب سفير لدى بين عامي 2013 و2021، ولعب دورا بارزا في إدارة العلاقات مع المتعاقبة، ولا سيما خلال عهد الرئيس الأميركي السابق .

كما تولّى لاحقا منصب وزير للشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو، وكان من أبرز مهندسي التنسيق السياسي والدبلوماسي مع واشنطن في الملفات الإقليمية الحساسة، ما جعله أحد أبرز المكلّفين بمتابعة الملفات التفاوضية المعقّدة، ومن بينها الملف اللبناني في المرحلة الحالية.