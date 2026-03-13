"معركتنا هي دفاع مشروع".. قاسم لنتنياهو: "عليك أن تخشى على نفسك"

قال لـ" " الشيخ نعيم قاسم إنَّ "المعركة التي تخوضها في هي معركة دفاع مشروع لمواجهة العدوان "، وأضاف: "نحن لم نكن أمام وضع سليم إنّما كنّا أمام عمل همجي مستمر لمدة 15 شهراً. لقد أطلقنا الصرخة مرات عدة بأنَّ الفرصة ستنتهي وبأنّه يوجد حد لاستمرار العدوان، يوجد حد لنفاذ الصبر".



وفي كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، ذكر قاسم أنه "خلال الفترة الماضية، كان هناك نقاشٌ بضرورة القيام بعمل كبير ضد لبنان لكنّ المسألة كانت في التوقيت"، وأضاف: "من ناحية، فإن العدو يعتدي لمدة 15 شهرًا ويبدو أنّه لن يتوقف، ومن ناحية ثانية قتل إمامنا وقائدنا السيد علي خامنئي، ومن ناحية ثالثة عندما تكون المعركة بالتزامن مع ما يحصل على يمكن أنْ نضعّف العدو، ونحنُ واجهنا دفاعاً".





وتوجّه قاسم إلى "البعض الذي يقول: استفزّيتم العدو بهذه الصلية" بالسؤال: "ألم يستفزكم والجرحى والأسرى؟"، مضيفاً: "نعتبر أنفسنا في موقع الدفاع المشروع".





وأكمل: "قررنا أنْ نسمّي هذه العملية معركة العصف المأكول التي هي دفاع عن لبنان وكرامتنا وأرضنا ومواجهة العدو الإسرائيلي وتيمّنًا بسورة "الفيل" في القرآن ".





واعتبر قاسم أنَّ "الحكومة لم تستطع لا تحقيق السيادة ولا حماية مواطنيها"، مشيراً إلى أن "العدو لجأ إلى تهديم البيوت بشكل بشع وخطير جداً، حتى أنّه طال القرض الحسن وهجّر مدناً بأكملها تحت عنوان أنْ يقاتل المقاومين، وهو في الحقيقة يعدم الحياة".





وأكد قاسم أنه "لا حل سوى بالمقاومة وإلّا يتجه لبنان إلى الزوال"، وقال: "لقد أخذنا الدروس والعبر من معركة أولي البأس، نؤكّد أنّ العدو الآن لا يملك قدرة على تحقيق أهدافه".





وأضاف: "أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة، وإنْ شاء الله سنفاجئهم في الميدان. تهديدات العدو لا تخيفنا".





وتابع قائلاً: "سيرى العدو بأسنا، واعلموا أنّ اندفاع شباب المقاومة الإسلامية قوي جداً إلى درجة العشق الإلهي والتفاني في سبيل الله تعالى".





وخاطب قاسم عناصر "حزب الله" قائلاً: "وصلتني رسالتكم أيها المجاهدون وأنتم ملح الأرض. نحن أقوياء بثلاثة أمور: بإيماننا بالله تعالى ونصرتنا للحق والإرادة والعدة التي أعدّيناها".





وشدّد قاسم على أنّ "المهجرين والنازحين هم في موقع المساهمة والتضحية وهم راضون بذلك وهم مؤمنون بذلك"، وأضاف: "نحن منهم وهم منا ولكنّ التحمُّل هو الحل لنقطع هذه المرحلة".





إلى ذلك، ردّ قاسم على تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي باغتياله، وقال: "الإمام علي يقول (كفى بالأجل حارساً). لذلك، تهديدك باغتيالي بلا طعم ولا قيمة. أنت من عليك أنْ تخشى على نفسك".





ورأى قاسم أن "العدوان الإسرائيلي - الأميركي هو السبب لما يحصل في لبنان وليست المقاومة هي السبب، فالمقاومة ردَّة فعل"، وأضاف: "لولا المقاومة خلال أكثر من 40 سنة لما بقي لبنان، والآن يحاولون تكرار التجربة. العدوان الإسرائيلي - الأميركي هو الذي يُخرّب الاستقرار وهو الذي يُخرّب الأمن وهو الذي يُعطّل على اللبنانيين، ويضعنا أمام خيارين إمّا الاستسلام وإمّا أنْ تستمر المقاومة".





وتابع: "لا يوجد في قاموسنا لا هزيمة ولا استسلام. سنبقى في الميدان أقوياء كائناً ما كانت التضحيات والعطاءات. لن نتراجع لأنّ الأمر يتعلَّق بوجودنا. هذه معركة وجودية ليست معركة محدودة أو بسيطة".





