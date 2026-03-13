الصحة: شهيدان و5 جرحى من المسعفين في غارة على بلدة الصوانة الجنوبية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو التي استهدفت مباشرة نقطة مشتركة لجمعيتي الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية أدت إلى الحصيلة التالية: وجريحان من كشافة الرسالة الاسلامية وشهيد وثلاثة جرحى من الهيئة الصحية الإسلامية.

إن الوزارة تجدد شجب الاستهداف المباشر للمسعفين رغم كل المطالب بوقف هذه الاستباحة الخطرة للقانون الدولي الإنساني الذي ينص بكل وضوح على توفير الحماية للعاملين الصحيين. فهل إن المطلوب السفك الشامل للدماء والقضاء على أي فرصة لمداواة الجرحى وإنقاذهم؟

إن الوزارة وحيال هذا العنف غير المسبوق، تحيي شجاعة العاملين الصحيين والتزامهم الإنساني والصحي، الذي يدفعهم في كل لحظة إلى مواجهة خطر الموت والاعتداء، غير آبهين بتقديم أغلى التضحيات في سبيل إنجاز الرسالة.