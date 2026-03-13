تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك

رغم القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت والتهديد الذي يشملُ ، ما زالت عمليات السلب والسرقة تنشطُ هناك بشكل ملحوظ.



وقالت مصادر أمنية لـ" " إنّ عمليات السلب على طريق لم تتوقف رغم التوتر، إذ يعمد شبان مجهولون هناك إلى اعتراض طريق المواطنين الذين يمرّون في المحلة المذكورة بهدف سرقتهم.



وبحسب المعلومات، فإن تلك الطريق تعتبر خطيرة جداً في الوقت الراهن كون لا تحركات عليها إلا قليلاً، فيما تبين وجود عصابات تستغل الظروف الأمنية الصعبة للانقضاض على المواطنين.