هل باتت البنى التحتية مقابل السلاح ؟

لم يكن تصريح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي بعد قصف جسر مجرد تبرير عسكري للغارة، بل بدا أشبه بإعلان عن مرحلة جديدة في طبيعة الأهداف داخل .

فعندما يقول إن ستستهدف «كل بنية تحتية يستخدمها حزب الله»، فهو يوسّع دائرة الأهداف لتشمل مرافق لا تُعدّ عسكرية بالمعنى التقليدي.

يقول مراقبون" هذا الخطاب يحمل دلالتين أساسيتين، الأولى عسكرية، إذ تحاول إسرائيل قطع طرق الحركة والإمداد التي قد يستخدمها بين مناطق الجنوب، خصوصاً تلك المرتبطة بمحاور العبور فوق . أما الثانية فهي سياسية بوضوح، لأن الرسالة موجّهة إلى نفسها: أي بنية تحتية يمكن أن يستفيد منها الحزب قد تصبح هدفاً مشروعاً.

وفي رأي المراقبين" انه بهذا المعنى، تتحول الجسور والطرق من مجرد مرافق مدنية إلى أدوات ضغط. فاستهدافها لا يهدف فقط إلى إبطاء الحركة الميدانية، بل أيضاً إلى تحميل الدولة كلفة الحرب، ودفعها إلى مواجهة الحزب أو تحمّل تبعات استهداف البنى التحتية".