بعد الحديث عن إلغاء رحلات.. مصدر من داخل المطار يوضح: الحركة طبيعية

بعد تداول معلومات عن إلغاء عدد من الرحلات في ، أوضح مصدر من داخل أن العمل مستمر بشكل طبيعي وأن ما جرى لا يتعدى كونه تأجيلاً لبعض الرحلات بسبب قلة عدد الركاب.



وبحسب المصدر، فإن رحلات إلى وإسطنبول لا تزال قائمة بشكل طبيعي، نافياً وجود أي قرار عام بإلغاء الرحلات.





وأشار إلى أن بعض الطائرات لا تقلع أحياناً عندما يكون عدد الركاب قليلاً جداً (4 أو 5 ركاب فقط)، حيث يتم تأجيل الرحلة لجمع عدد أكبر من المسافرين، وهو إجراء يحصل بين الحين والآخر وليس أمراً جديداً.





وختم المصدر بالتأكيد أن المطار يعمل بشكل طبيعي وحركة الطيران مستمرة.