"الأمن العام" ينفي خبراً متداولاً.. ماذا أعلن؟

رداً على ما نشرته صفحة " الآن" على موقع حول دخول أكثر من ألف مواطن سوري إلى الأراضي إثر إشكال مزعوم مع عناصر ، تؤكد العام أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يسجَّل أي إشكال بين العناصر والمواطنين.





وتوضح المديرية أنه بتاريخ 04/03/2026 ورد اتصال إلى معبر المصنع الحدودي يفيد باحتمال استهداف المعبر من قبل العدو ، ما استدعى اتخاذ إجراء احترازي بإخلاء المركز حفاظاً على السلامة العامة.





وفي تلك الأثناء كان نحو ألف مواطن سوري متواجدين في ساحة المغادرة بانتظار مغادرة ، ولدى تنفيذ الإخلاء عادوا بشكل عفوي نحو الداخل اللبناني طلباً للأمان، ما قد يكون أدى إلى سوء فهم لدى ناشر الخبر.





وتدعو المديرية ورواد إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

