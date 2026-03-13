القنصلية الفخرية للنيبال في بيروت: استهداف مواقع اليونيفيل انتهاك خطير للقانون الدولي

Lebanon 24
13-03-2026 | 17:39
القنصلية الفخرية للنيبال في بيروت: استهداف مواقع اليونيفيل انتهاك خطير للقانون الدولي
أعربت القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في بيروت، في بيان، عن "بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للاعتداء الذي استهدف المقر الرئيسي للكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في حي المفيلحة – ميس الجبل".


وإذ أعربت القنصلية عن "ارتياحها إلى عدم وقوع إصابات بشرية في صفوف الجنود النيباليين"، ذكرت بأن "استهداف مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يُعدّ انتهاكًا خطرًا للقانون الدولي، وللمبادئ التي تكفل حماية قوات الأمم المتحدة أثناء قيامها بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار".
 

وفي هذا السياق، قال القنصل الفخري لجمهورية نيبال في لبنان الشيخ محمد وسام غزيل: "إن الجنود النيباليين المشاركين في قوات اليونيفيل يخدمون منذ سنوات طويلة بروح من الالتزام والانضباط في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في جنوب لبنان. وإن استهداف مواقع قوات حفظ السلام أمر مقلق للغاية ويجب إدانته، كما يجب ضمان أمن وسلامة عناصر هذه القوات في كل الأوقات".


وأكد القنصل غزيل "تضامن القنصلية الكامل مع أفراد الكتيبة النيبالية ومع جميع عناصر قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان"، داعيًا إلى "احترام القانون الدولي وضمان حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم
الخارجية السودانية: استهداف قوافل الإغاثة انتهاك جسيم للقانون الدولي
نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع: استهداف الصحافيين انتهاك للقانون الدولي
وزير خارجية إيران في رسالة لأمين عام الأمم المتحدة: الاستهداف المتعمد للمواقع المدنية خاصة المدارس ومراكز الإغاثة والمناطق السكنية انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي
