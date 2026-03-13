القنصلية الفخرية للنيبال في بيروت: استهداف مواقع اليونيفيل انتهاك خطير للقانون الدولي

أعربت لجمهورية نيبال في ، في بيان، عن "بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للاعتداء الذي استهدف المقر للكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات المؤقتة في (اليونيفيل) في حي المفيلحة – ".





وإذ أعربت القنصلية عن "ارتياحها إلى عدم وقوع إصابات بشرية في صفوف الجنود النيباليين"، ذكرت بأن "استهداف مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يُعدّ انتهاكًا خطرًا للقانون الدولي، وللمبادئ التي تكفل حماية قوات الأمم المتحدة أثناء قيامها بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار".





وفي هذا السياق، قال القنصل الفخري لجمهورية نيبال في لبنان الشيخ : "إن الجنود النيباليين المشاركين في قوات اليونيفيل يخدمون منذ سنوات طويلة بروح من الالتزام والانضباط في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في . وإن استهداف مواقع قوات حفظ السلام أمر مقلق للغاية ويجب إدانته، كما يجب ضمان أمن وسلامة عناصر هذه القوات في كل الأوقات".





وأكد القنصل غزيل "تضامن القنصلية الكامل مع أفراد الكتيبة النيبالية ومع جميع عناصر قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان"، داعيًا إلى "احترام القانون الدولي وضمان حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".