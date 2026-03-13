"الوطني الحر" شجب الاعتداء الإسرائيلي على كلية العلوم

إستنكر مكتب في قطاع الشباب في " "، "اعتداء الاسرائيلي على كلية العلوم الفرع الأول، والذي أدى إلى استشهاد مدير كلية العلوم فرع الاول الدكتور حسين بزي، ومساعده الدكتور مرتضى سرور".

وأكد القطاع أنّ "هذا الإعتداء على مؤسسة تربوية وطنية عريقة يأتي تأكيداً لإجرام هذا الاحتلال".





وفي الختام، تقدم المكتب بالتعازي الحارة من عائلات .





