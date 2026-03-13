|
لبنان

في بيان.. المجلس الشيعي يوضح حقيقة كلام الشيخ الخطيب

Lebanon 24
13-03-2026 | 14:11
في بيان.. المجلس الشيعي يوضح حقيقة كلام الشيخ الخطيب
صدرعن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيان أوضح فيه حقيقة مضمون تصريح رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب خلال زيارته النازحين في جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت.
وقال المجلس إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي أورد كلاماً منسوباً لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خلال زيارته النازحين في جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت، يجافي الحقيقة ويشوه دوره ودور المجلس الشيعي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن"، وأضاف: "الحقيقة أن العلامة الخطيب أوضح رداً على سؤال أن مقر المجلس الشيعي هو موقع إداري يشرف على مؤسسات المجلس، وهو فتح الجامعة الإسلامية لاستقبال النازحين، ويقوم مستشفى الزهراء بدوره في رعاية المصابين والمرضى. كذلك، قال إن رعاية النازحين من واجبات الدولة، ولم يقل بتاتا أنها ليست من مسؤوليات المجلس الشيعي الذي وضع كل مؤسساته في خدمة النازحين".


وختم البيان: "إنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها بعض المشبوهين إلى تشويه سمعة المجلس الشيعي لغايات وأهداف معروفة. وإن المجلس الشيعي يأسف شديد الأسف لهذا الإسفاف في تناول نائب الرئيس في ظروف أحوج ما نكون فيها إلى التروي واستطلاع الحقائق قبل الإنزلاق إلى مواقف متسرعة".
 
 
