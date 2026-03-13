وزير الاتصالات: من ينتقد مواقف رئيس الجمهورية لا يُمثّل سوى أوهام ماضوية في طور الانقراض

انتقد وزير الاتّصالات الحملة التي تشن ضد رئيس الجمهورية .

وفي تصريح له عبر ، قال الحاج: "ثمة من يحاول أن يأخذ على الوزراء عدم التصدّي لانتقادات توجّه إلى رئيس الجمهورية، على خلفية مواقفه التي تصبّ في خانة قيادة نحو استعادة سيادته واستقراره، غير أن الواقع هو أن الرئيس بمواقفه وثوابته الوطنية يُعبّرعن السواد الأعظم من الشعب، والدفاع عن مواقفه يُظهره كممثّل عن فريق، وهذا غير صحيح. من ينتقده لا يُمثّل سوى أوهام ماضوية في طور الانقراض".