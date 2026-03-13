لبنان

تواصل مفتوح ودائم بين بري وقاسم ورفض لتمثيل الشيعة في وفد تفاوضي

Lebanon 24
13-03-2026 | 23:19
تواصل مفتوح ودائم بين بري وقاسم ورفض لتمثيل الشيعة في وفد تفاوضي
أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس، أن المقاومة قويّة وجاهزة لمواجهة الاجتياح البري وقادرة على الاستمرار في الحرب مهما طالت مدّتها، واصفاً المعركة بأنها «وجودية». وفيما حدّد بوضوح شروط المقاومة، دعا الحكومة اللبنانية إلى عدم طرح «أفكار مُسبقة»، في ردّ مباشر على طرح السلطة التفاوض المباشر مع إسرائيل.
وفي ثاني خطاب له منذ توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، أعلن قاسم أن المقاومة أعدّت نفسها لـ«مواجهة طويلة»، متوعّداً الإسرائيليين بأنهم «سيُفاجَأون في الميدان». كما أكّد أن المقاومين سيبقون «في الميدان أقوياء كائناً ما كانت التضحيات والعطاءات، نحن مستعدون للآخر، لا أحد يتعِّب حاله معنا، لا أحد يعتبر أنه نحن نتأذّى فيعني ذلك أننا سنتراجع. لن نتراجع، لأن الأمر يتعلّق بوجودنا، هذه معركة وجودية، ليست معركة محدودة أو بسيطة».
وكتبت" الاخبار": حزب الله وحركة أمل جسدان منفصلان لكن الدم واحد. العبارة تختصر الكثير من الجهد لتوصيف العلاقة بين الثنائي، فكيف إن كانت لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
مع انطلاق العدوان على لبنان فجر الثاني من آذار الجاري، علتِ الأصوات المشككة بمصير العلاقة بين الحزب والحركة، وتجدد الرهان على أن «صلية الصواريخ الستة» كفيلة بفك الارتباط بين الثنائي، مع كثير من التهويل، علماً أن الرئيس بري لم يدلِ بأي موقف أو تصريح حول ما حصل.
قيل الكثير عن عتب وعدم رضى وعن سوء تواصل. لكن المناخات التي روج إليها كثيرون سرعان ما تبدّدت، مع انطلاق التواصل المباشر بين رئيس المجلس وموفدين من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لوضعه في أجواء ما تقوم به المقاومة، وحجم استعداداتها للمواجهة، بعدما صار من الصعب تجاوز استمرار العدو في اعتداءاته، وفشل الحكومة في الوصول إلى أي التزام من قِبل العدو باتفاقية وقف الأعمال العدائية التي وقّعت عام 2024.
زائر عين التينة يكتشف سريعاً أن لا أثر لكل الحملات التي عملت جهات معادية للمقاومة على فرضها كواقع، إعلامياً وسياسياً، ويتأكد أن التواصل بين الطرفين مستمر وفعّال وعبر أكثر من قناة وعلى كل المستويات. وبحسب الزوار فإن رسائل مكتوبة تصل إلى رئيس المجلس من الأمين العام لحزب الله وهي تعدّت الخمس حتى اليوم، فضلاً عن عمل قنوات الاتصال المعتادة منذ العدوان الماضي، مباشرة معه أو مع معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، ومع الوزير السابق محمد فنيش والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. الخلاصة التي قد لا تلبي طموحات الساعين إلى ما يصفونه باستفراد حزب الله في الداخل، هي أن الرئيس بري مفوض ويقوم بالدور الذي قام به في عدوان 2006 بتفويض من السيد الشهيد حسن نصر الله آنذاك، وما قام به خلال معركة «أولي البأس» بتفويض من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وهذا الدور مستمر حتى الآن.
كما أن التواصل التفصيلي الدقيق تم بعد وقت قصير جداً من بدء العدوان. ويمكن القول إن الرئيس بري ليس بعيداً عن مستجدات الميدان، وهو يتابع جبهة الجنوب ومحاولات العدو للتوغل والاحتلال، ويبدو مرتاحاً لأداء المقاومين في الميدان، ولثبات النازحين رغم صعوبة الوضع.
وحدة الموقف بالنسبة إلى الثنائي هي الأهم في كل الظروف، فكيف في ظرف العدوان الخارجي المستمر منذ أكثر من 15 شهراً.
 
